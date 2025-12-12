Белокочанная капуста подешевела почти на 80% за год в Украине

Сейчас уже никого не удивляет, что на 100 гривен можно сделать запас квашеной капусты на всю зиму. Однако еще год назад цены на капусту были такие, что столько стоила одна небольшая капуста, которой хотя бы на борщ хватало.

Цены на капусту сильно упали за год

В первой половине декабря 2024 года украинским фермерам удавалось активно повышать цены на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Однако аналитики говорят, что в этом сезоне ситуация в данном сегменте развивается по совсем другому сценарию.

Эксперты отмечают, что предложение данной продукции на рынке сейчас чрезмерное, что заставляет производителей в очередной раз снижать цены на белокочанную капусту.

Так, на данный момент цены на белокочанную капусту на украинском рынке формируются в пределах 3 – 9 гривен за килограмм (0,07 – 0,21 гривны за килограмм), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели. Очередное снижение цен в данном сегменте операторы рынка объясняют значительным увеличением производства данной продукции в Украине в текущем сезоне. При этом темпы сбыта капусты остаются очень невысокими, что позволяет разгрузить рынок.

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации,, основную долю предложения на рынке составляет продукция невысокого качества, которая непригодна для длительного хранения. Также капусту предлагают хозяйства, которые не имеют оборудованных хранилищ. В то же время владельцы качественной продукции в настоящее время отказываются от продажи в ожидании улучшения ситуации на рынке.

Сегодня белокочанная капуста в Украине уже стоит в среднем на 78% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.

