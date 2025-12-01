Помидоры стремительно дорожают: как изменились цены на рынке фруктов и овощей

На плодоовощном рынке Украины на прошлой неделе продолжалось сезонное подорожание овощей. Однако цены на фрукты показывают в основном снижение цен из-за того, что продукция непродолжительного хранения теряет в качестве.

Как изменились цены на овощи?

В Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста (с 8 – 10 до 7 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Дешевле, чем неделей ранее, продавались морковь (с 8 – 11 до 8 – 10 гривен за килограмм), свекла (с 8 – 10 до 8 – 9 гривен за килограмм) и лук (с 7 – 10 до 7 – 9 гривен за килограмм).

Начали расти цены на помидоры (с 35 – 60 до 50 – 100 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 80 – 100 до 90 – 135 гривен за килограмм). Расширился спектр цен на огурцы (с 100 – 140 до 70 – 160 гривен за килограмм). Снова подорожали брокколи (с 35 – 45 до 50 – 60 гривен за килограмм) и цветная капуста. Также продавцы повысили цены на синюю (с 17 – 20 до 20 – 30 гривен за килограмм) и пекинскую капусту (с 15 – 25 до 22 – 25 гривен за килограмм).

Стоимость килограмма кабачка и баклажана снизилась, а редис подорожал (с 25 – 30 до 40 – 50 гривен за килограмм). Сократился разброс цен на чеснок (с 40 – 130 до 50 – 120 гривен за килограмм).

Как изменилась стоимость фруктов?

Во фруктовом сегменте снова начали дешеветь яблоки (с 20 – 45 до 20 – 35 гривен за килограмм). Рост предложения мандарина привело к снижению цен (с 60 – 120 до 55 – 85 гривен за килограмм), одновременно апельсины подорожали (с 65 – 80 до 65 – 120 гривен за килограмм). Киви и хурма продавались дешевле, чем на предыдущей неделе, а цена на сливу выросла (с 20 – 50 до 25 – 80 гривен за килограмм).

