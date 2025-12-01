Помідори стрімко дорожчають: як змінились ціни на ринку фруктів та овочів

На плодоовочевому ринку України минулого тижня продовжувалося сезонне здорожчання овочів. Однак ціни на фрукти показують здебільшого зниження цін через те, що продукція нетривалого зберігання втрачає у якості.

Як змінилися ціни на овочі?

В Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста (з 8 – 10 до 7 – 10 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалися морква (з 8 – 11 до 8 – 10 гривень за кілограм), буряк (з 8 – 10 до 8 – 9 гривень за кілограм) та цибуля (з 7 – 10 до 7 – 9 гривень за кілограм).

Читайте також На Хмельниччині цибулю лишають на полях: у чому причина

Почали зростати ціни на помідори (з 35 – 60 до 50 – 100 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 80 – 100 до 90 – 135 гривень за кілограм). Розширився спектр цін на огірки (з 100 – 140 до 70 – 160 гривень за кілограм). Знову подорожчали броколі (з 35 – 45 до 50 – 60 гривень за кілограм) та цвітна капуста. Також продавці підвищили ціни на синю (з 17 – 20 до 20 – 30 гривень за кілограм) та пекінську капусту (з 15 – 25 до 22 – 25 гривень за кілограм).

Вартість кілограма кабачка та баклажана знизилася, а редис подорожчав (з 25 – 30 до 40 – 50 гривень за кілограм). Скоротився розкид цін на часник (з 40 – 130 до 50 – 120 гривень за кілограм).

Як змінилась вартість фруктів?

У фруктовому сегменті знову почали дешевшати яблука (з 20 – 45 до 20 – 35 гривень за кілограм). Зростання пропозиції мандарину призвело до зниження цін (з 60 – 120 до 55 – 85 гривень за кілограм), водночас апельсини подорожчали (з 65 – 80 до 65 – 120 гривень за кілограм). Ківі та хурма продавалися дешевше, ніж попереднього тижня, а ціна на сливу зросла (з 20 – 50 до 25 – 80 гривень за кілограм).

Україна придбала у Польщі рекордну кількість картоплі