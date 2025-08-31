Засуха изменила цены на говядину: какие проблемы имеют фермеры Великобритании
- Лето 2025 года стало самым теплым в Великобритании с 1929 года, что привело к сокращению поголовья скота и увеличению цен на мясо.
- В Украине производство говядины сократилось вдвое за последние 10 лет, основными причинами являются сокращение поголовья, рост себестоимости содержания и энергетические затраты.
Лето 2025 года стало самым теплым в Великобритании с 1929 года. Из-за этого фермеры начали использовать зимние запасы из-за отсутствия трав на полях, а некоторые фермеры будут вынуждены сократить поголовье скота.
Что с производством говядины в Великобритании?
Местные жители начали отказываться от выпасов коров еще 2 месяца назад, а кормить скот начали дважды в день смесью силоса, сена и зерновых для обеспечения ее питательными веществами, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- За год цены на продовольствие в Великобритании выросли почти на 5%, в частности основная часть расходов пришлась на говядину.
- В то же время в прошлом году производство говядины достигло 5,4 миллиарда долларов в денежном эквиваленте.
- Кроме того, Великобритания является одним из ключевых поставщиков на рынке говядины Европейского Союза.
Заметьте! В 2025 году рекордный урожай был для фермеров, выращивающих клубнику и малину. А такие капустные, включая брокколи, капусту и цветную капусту, пострадали и их предложения не хватает.
Какое производство говядины в Украине?
По данным Европейской Бизнес Ассоциации, производство говядины в Украине сократилось вдвое за последние 10 лет – с 417 тысяч тонн в 2014 году до 231 тысячи тонн в 2024 году.
Основная причина такого – сокращение поголовья крупного рогатого скота, рост себестоимости содержания, энергетические и кормовые расходы и общая экономическая ситуация в стране.
Едят ли украинцы говядину
Известно, что украинцы стали меньше есть говядину – почти в 2,5 раза, чем в среднем в мире. Дело в том, что граждане предпочитают курятину, которая дешевле по сравнению с говядиной.