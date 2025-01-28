В Украине может существенно подорожать гречка: когда цены пойдут вверх
В Украине сейчас уже начался рост цен на гречку. Однако пик темп роста стоимости популярной крупы может достичь через несколько недель.
Как сильно может подорожать гречка
Цены на гречку в Украине продолжают расти, эксперты прогнозируют, что в феврале стоимость килограмма гречневой крупы достигнет 60 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ZN.ua. Подорожание началось раньше, чем ожидалось, и стало заметным сразу после зимних праздников.
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Ожидания, что очередная волна подорожания начнется ближе к весне, не оправдались. Только закончились праздники, цены снова поползли вверх,
– заявила эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук.
По ее словам, хотя нынешний уровень цен еще не достиг рекордных 75 гривен за килограмм, которые наблюдались в декабре 2022 года, тенденция к подорожанию является тревожной для потребителей.
Что вызвало подорожание
Эксперты отмечают, что подорожание гречки вызвано несколькими факторами:
- ростом производственных затрат,
- влиянием сезонных колебаний,
- ситуацией на аграрном рынке.
В прошлые годы гречка неоднократно становилась продуктом с высокой ценовой волатильностью, вызывая беспокойство среди украинцев, для которых она является одним из базовых пищевых продуктов. Несмотря на это, аналитики не ожидают быстрого возвращения к рекордным ценам 2022 года.
До отметки 75 гривен за килограмм, как это было в конце 2022 года, еще далеко. Однако потребителям следует быть готовыми к росту цен в ближайшее время,
– говорит Лариса Гук.
Украинцы, которые традиционно делают запасы гречневой крупы, уже сейчас активно скупают ее, чтобы избежать расходов на продукт по более высокой цене в будущем.