В Украине может существенно подорожать гречка: когда цены пойдут вверх

В Украине сейчас уже начался рост цен на гречку. Однако пик темп роста стоимости популярной крупы может достичь через несколько недель.

Как сильно может подорожать гречка

Цены на гречку в Украине продолжают расти, эксперты прогнозируют, что в феврале стоимость килограмма гречневой крупы достигнет 60 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ZN.ua. Подорожание началось раньше, чем ожидалось, и стало заметным сразу после зимних праздников.

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Ожидания, что очередная волна подорожания начнется ближе к весне, не оправдались. Только закончились праздники, цены снова поползли вверх,

– заявила эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук.

По ее словам, хотя нынешний уровень цен еще не достиг рекордных 75 гривен за килограмм, которые наблюдались в декабре 2022 года, тенденция к подорожанию является тревожной для потребителей.

Что вызвало подорожание

Эксперты отмечают, что подорожание гречки вызвано несколькими факторами:

ростом производственных затрат,

влиянием сезонных колебаний,

ситуацией на аграрном рынке.

В прошлые годы гречка неоднократно становилась продуктом с высокой ценовой волатильностью, вызывая беспокойство среди украинцев, для которых она является одним из базовых пищевых продуктов. Несмотря на это, аналитики не ожидают быстрого возвращения к рекордным ценам 2022 года.

До отметки 75 гривен за килограмм, как это было в конце 2022 года, еще далеко. Однако потребителям следует быть готовыми к росту цен в ближайшее время,

– говорит Лариса Гук.

Украинцы, которые традиционно делают запасы гречневой крупы, уже сейчас активно скупают ее, чтобы избежать расходов на продукт по более высокой цене в будущем.