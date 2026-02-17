Гречка подорожала более чем на четверть за год: какие цены сейчас в магазинах

В декабре 2025 года средняя цена гречневой крупы в Украине снова повысилась, продолжив длительный тренд роста. За год продукт подорожал почти на 28 процентов.

Стоимость гречки выросла за год

Средняя потребительская цена гречневой крупы в Украине в декабре 2025 года составила 44,88 гривны за килограмм, сообщает Государственная служба статистики Украины. Это на 5,5 процента больше, чем в ноябре (42,55 гривны).

В годовом измерении гречка подорожала на 27,5 процента – в декабре 2024 года ее средняя цена составляла 35,19 гривны за килограмм. По данным статистики, рост цен продолжается ежемесячно с апреля 2024 года, когда крупа стоила около 26,36 гривны за килограмм.

В ведомстве уточняют, что расчеты приведены без учета временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся или велись боевые действия.

Согласно данным "Минфина", цены на гречку в популярных супермаркетах Украины установились на таком уровне:

Metro 47,90 гривны за килограмм;

47,90 гривны за килограмм; Novus 47,89 гривны за килограмм;

47,89 гривны за килограмм; Auchan 42,90 гривны за килограмм;

42,90 гривны за килограмм; Megamarket 61,70 гривны за килограмм;

61,70 гривны за килограмм; АТБ 47,90 гривны за килограмм;

47,90 гривны за килограмм; Varus 44,90 гривны за килограмм;

44,90 гривны за килограмм; Сильпо 36,99 гривны за килограмм.

