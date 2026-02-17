Вартість гречки зросла за рік

Середня споживча ціна гречаної крупи в Україна у грудні 2025 року становила 44,88 гривні за кілограм, повідомляє Державна служба статистики України. Це на 5,5 відсотка більше, ніж у листопаді (42,55 гривні).

У річному вимірі гречка подорожчала на 27,5 відсотка – у грудні 2024 року її середня ціна становила 35,19 гривні за кілограм. За даними статистики, зростання цін триває щомісяця з квітня 2024 року, коли крупа коштувала близько 26,36 гривні за кілограм.

У відомстві уточнюють, що розрахунки наведені без урахування тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться або велися бойові дії.

Згідно з даними "Мінфіну", ціни на гречку у популярних супермаркетах України встановилися на такому рівні:

Metro 47,90 гривні за кілограм;

47,90 гривні за кілограм; Novus 47,89 гривні за кілограм;

47,89 гривні за кілограм; Auchan 42,90 гривні за кілограм;

42,90 гривні за кілограм; Megamarket 61,70 гривні за кілограм;

61,70 гривні за кілограм; АТБ 47,90 гривні за кілограм;

47,90 гривні за кілограм; Varus 44,90 гривні за кілограм;

44,90 гривні за кілограм; Сільпо 36,99 гривні за кілограм.

