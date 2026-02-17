Стоимость гречки выросла за год
Средняя потребительская цена гречневой крупы в Украине в декабре 2025 года составила 44,88 гривны за килограмм, сообщает Государственная служба статистики Украины. Это на 5,5 процента больше, чем в ноябре (42,55 гривны).
В годовом измерении гречка подорожала на 27,5 процента – в декабре 2024 года ее средняя цена составляла 35,19 гривны за килограмм. По данным статистики, рост цен продолжается ежемесячно с апреля 2024 года, когда крупа стоила около 26,36 гривны за килограмм.
В ведомстве уточняют, что расчеты приведены без учета временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся или велись боевые действия.
Согласно данным "Минфина", цены на гречку в популярных супермаркетах Украины установились на таком уровне:
- Metro 47,90 гривны за килограмм;
- Novus 47,89 гривны за килограмм;
- Auchan 42,90 гривны за килограмм;
- Megamarket 61,70 гривны за килограмм;
- АТБ 47,90 гривны за килограмм;
- Varus 44,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 36,99 гривны за килограмм.
