Хлеб и крупы пойдут вверх: эксперты предупреждают о новом росте цен

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание базовых продуктов питания. Прежде всего это касается круп и хлеба, цены на которые могут вырасти уже в ближайшие месяцы.

Эксперты прогнозируют повышение стоимости круп примерно на 5%, сообщает 24 Канал. Об этом в Медиацентре Украина рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Ситуация на рынке мяса пока остается относительно стабильной, однако из-за колебаний цен возможно подорожание свинины и говядины. Параллельно растут цены на овощи, что связано с повышением затрат на их хранение, и такая тенденция продлится до появления сезонной продукции.

Кроме того, по оценкам специалистов, хлеб ежемесячно может дорожать в среднем на 1,5 – 2%.

Как изменятся цены на хлеб в 2026 году?