Хлеб и крупы пойдут вверх: эксперты предупреждают о новом росте цен
- Эксперты прогнозируют повышение цен на крупы примерно на 5% в ближайшие месяцы.
- Цены на хлеб могут расти ежемесячно на 1,5 – 2% из-за экономических факторов.
В Украине в ближайшее время ожидается подорожание базовых продуктов питания. Прежде всего это касается круп и хлеба, цены на которые могут вырасти уже в ближайшие месяцы.
Эксперты прогнозируют повышение стоимости круп примерно на 5%, сообщает 24 Канал. Об этом в Медиацентре Украина рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Ситуация на рынке мяса пока остается относительно стабильной, однако из-за колебаний цен возможно подорожание свинины и говядины. Параллельно растут цены на овощи, что связано с повышением затрат на их хранение, и такая тенденция продлится до появления сезонной продукции.
Кроме того, по оценкам специалистов, хлеб ежемесячно может дорожать в среднем на 1,5 – 2%.
Как изменятся цены на хлеб в 2026 году?
С начала 2025 года хлеб в Украине подорожал на 11 – 15% в зависимости от вида, а ежемесячный рост цен достигает 0,5–2%.
В 2026 году ожидается рост цен на хлеб на 15 – 20% из-за подорожания зерна, увеличение минимальной зарплаты и расходов производителей.