Хліб і крупи підуть угору: експерти попереджають про нове зростання цін

В Україні найближчим часом очікується подорожчання базових харчових продуктів. Насамперед це стосується круп і хліба, ціни на які можуть зрости вже у найближчі місяці.

Скоро ціни на хліб та крупи можуть зрости в Україні

Експерти прогнозують підвищення вартості круп приблизно на 5%, повідомляє 24 Канал. Про це в Медіацентрі Україна розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Ситуація на ринку м'яса наразі залишається відносно стабільною, однак через коливання цін можливе подорожчання свинини та яловичини. Паралельно зростають ціни на овочі, що пов'язано з підвищенням витрат на їх зберігання, і така тенденція триватиме до появи сезонної продукції.

Крім того, за оцінками фахівців, хліб щомісяця може дорожчати в середньому на 1,5 – 2%.

Як зміняться ціни на хліб у 2026 році?