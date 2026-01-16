Хліб і крупи підуть угору: експерти попереджають про нове зростання цін
- Експерти прогнозують підвищення цін на крупи приблизно на 5% у найближчі місяці.
- Ціни на хліб можуть зростати щомісяця на 1,5 – 2% через економічні фактори.
В Україні найближчим часом очікується подорожчання базових харчових продуктів. Насамперед це стосується круп і хліба, ціни на які можуть зрости вже у найближчі місяці.
Скоро ціни на хліб та крупи можуть зрости в Україні
Експерти прогнозують підвищення вартості круп приблизно на 5%, повідомляє 24 Канал. Про це в Медіацентрі Україна розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Читайте також Подорожчання до 50%: які продукти стануть не по кишені у 2026 році
Ситуація на ринку м'яса наразі залишається відносно стабільною, однак через коливання цін можливе подорожчання свинини та яловичини. Паралельно зростають ціни на овочі, що пов'язано з підвищенням витрат на їх зберігання, і така тенденція триватиме до появи сезонної продукції.
Крім того, за оцінками фахівців, хліб щомісяця може дорожчати в середньому на 1,5 – 2%.
Як зміняться ціни на хліб у 2026 році?
З початку 2025 року хліб в Україні подорожчав на 11 – 15% залежно від виду, а щомісячне зростання цін сягає 0,5–2%.
У 2026 році очікується зростання цін на хліб на 15 – 20% через подорожчання зерна, збільшення мінімальної зарплати та витрат виробників.