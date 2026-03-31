Укр Рус
Агро 24 Цены на продукты Цены на хлеб вырастут: сколько придется платить украинцам
31 марта, 09:49
2

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Украинские производители хлеба планируют повысить цены на продукцию примерно на 5% в ближайшее время.
  • Основные причины подорожания – рост затрат на производство, транспортировку, упаковку и энергоносители.

Украинские производители хлеба готовятся к повышению цен на продукцию, начиная уже с ближайшего времени. Подорожание будет постепенным и может составлять около 5%.

Украинские пекари в ближайшее время могут повысить цены на хлеб примерно на 5%, сообщает Delo.ua. В отрасли подчеркивают, что рост стоимости будет постепенным и умеренным, с учетом финансовой ситуации потребителей.

Почему дорожает хлеб

Как рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко, даже после повышения цены останутся относительно доступными. Например, если буханка стоит около 30 гривен, его подорожание составит примерно 1,5 гривны.

В то же время в отрасли не исключают, что в ближайшие месяцы цены могут вырасти еще примерно на 5%. Основной причиной является постоянное повышение затрат на производство.

Обратите внимание! В частности, дорожают топливо, сырье и логистика. Стоимость транспортировки муки растет, что непосредственно влияет на конечную цену продукции.

Какие расходы давят на производителей

Дополнительным фактором является существенное подорожание упаковки – за последние несколько месяцев его стоимость выросла примерно на 30%. Поскольку большинство хлеба продается в упакованном виде, это также повышает себестоимость.

Кроме того, производители фиксируют значительный рост расходов на энергоносители. По словам экспертов, средний хлебозавод только за март увеличил расходы на топливо более чем на 1 миллион гривен.

В результате предприятия работают на грани рентабельности, а иногда – фактически без прибыли, что заставляет их пересматривать цены на продукцию.

