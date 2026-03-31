Цены на хлеб вырастут: сколько придется платить украинцам

Украинские производители хлеба готовятся к повышению цен на продукцию, начиная уже с ближайшего времени. Подорожание будет постепенным и может составлять около 5%.

Смотрите также "Запекшийся хлеб" с фронта покоряет Лондон: как аграрии помогают ВСУ

Почему дорожает хлеб

Как рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко, даже после повышения цены останутся относительно доступными. Например, если буханка стоит около 30 гривен, его подорожание составит примерно 1,5 гривны.

В то же время в отрасли не исключают, что в ближайшие месяцы цены могут вырасти еще примерно на 5%. Основной причиной является постоянное повышение затрат на производство.

Обратите внимание! В частности, дорожают топливо, сырье и логистика. Стоимость транспортировки муки растет, что непосредственно влияет на конечную цену продукции.

Какие расходы давят на производителей

Дополнительным фактором является существенное подорожание упаковки – за последние несколько месяцев его стоимость выросла примерно на 30%. Поскольку большинство хлеба продается в упакованном виде, это также повышает себестоимость.

Кроме того, производители фиксируют значительный рост расходов на энергоносители. По словам экспертов, средний хлебозавод только за март увеличил расходы на топливо более чем на 1 миллион гривен.

В результате предприятия работают на грани рентабельности, а иногда – фактически без прибыли, что заставляет их пересматривать цены на продукцию.

Цены на картофель резко падают: почему фермеры массово распродают запасы?