Может ли Украина отказаться от цыплят-бройлеров: как бы это изменило цены на курятину и яйца

Норвегия официально подтвердила, что отказывается от разведения быстрорастущих пород кур, среди причин – более гуманные стандарты птицеводства. Такие птицы выведены селекционным путем, и соответственно, быстро набирают вес. Это же приводит к разрушению их костей, мышц и связей.

Несмотря на то, что в Украине растет внимание к стандартам содержания птицы и они приближаются к европейским требованиям, пока отказ от быстрорастущих кур не планируется.

Интересно, что мнения экспертов по этой ситуации различаются: одни считают, что в Украине есть неплохие шансы для того, чтобы стать мировым лидером в выращивании птицы именно с медленным ростом живого веса, а другие прогнозируют, что отказ от кур-бройлеров, быстро растущих, может привести к удорожанию мяса курятины.

24 Канал узнал, насколько Украина зависима от мяса быстрорастущих пород кур, как нормы содержания птицы в стране изменились в соответствии с европейскими и какие изменения могут ждать стоимость курятины и яиц.

Может ли Украина отказаться от быстрорастущих кур-бройлеров?

Для 24 Канала доктор сельскохозяйственных наук Алла Гунчак объяснила, что генетический потенциал роста современных бройлеров опережает развитие их внутренних органов. Из-за слишком быстрого набора массы, а это до 50 – 60 граммов в сутки, скелет и сердце птицы не успевают окрепнуть.

Алла Гунчак Заведующая лабораторией физиологии, биохимии и питания птицы Института биологии животных НААН Украины Еще в 2018 – 2021 годах крупнейшие норвежские сети супермаркетов под давлением кампаний по защите животных полностью перешли на породу Hubbard, которая растет медленнее – вместо 35 – 40 дней она требует 46 – 50 дней. Это позволяет птице быть активной, меньше болеть и иметь более крепкие кости.

Несмотря на то, что украинское законодательство и стандарты благосостояния животных приближаются к европейским, учитывая евроинтеграцию, в Украине пока не говорят о том, чтобы отказаться от разведения быстрорастущих пород кур, заявил эксперт в области птицеводства Олег Катеринич в разговоре с 24 Каналом.

Кроме того, существенных изменений на фоне гармонизации законодательства и требований от Европы к украинским промышленным птицефабрикам нет.

Олег Катеринич Доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-технической станции птицеводства НААН Сейчас только известно, что изменилась плотность посадки птицы. Если раньше на квадратный метр разрешалось держать 16 голов кур, то теперь 12 голов.

В то же время Гунчак также отмечает, что подобная ситуация в Украине по отказу от быстрорастущих пород кур маловероятна. Но в перспективе на ближайшие 5 или 10 лет – неизбежна.

Украина имеет более низкую покупательную способность, чем Норвегия. Из-за того, что медленно растущие породы кур потребляют на 15 – 25% больше корма на 1 килограмм мяса, это автоматически поднимет цену на курятину. А для большинства украинцев, для которых курятина является основным источником белка, такое удорожание будет критическим,

– прогнозирует эксперт.

Какие новые требования по благосостоянию птицы уже введены в Украине?

Гунчак заявляет, что с 1 января 2026 года в Украине вступили в действие новые требования по благосостоянию птицы, что является частью гармонизации с регламентами ЕС.

Сейчас закреплены законодательно принципы "5 свобод": свободу от голода, дела и недостаточного кормления, а также от боли и страха, травм и болезней.

Установлены минимальные нормы пространства для кур-несушек, свиней и телят.

Введены правила гуманного забоя, минимизирующие страдания.

Усилена уголовная и административная ответственность за издевательства над животными.

Впрочем, по словам заведующей лабораторией физиологии, биохимии и питания птицы Института биологии животных НААН, несмотря на такие изменения, Украина должна отказаться и от клеточного содержания птицы. А использование антибиотиков в качестве стимулятора роста должно быть исключено.

К требованиям, которые еще стоит ввести, также входят обучение фермеров и персонала по современным стандартам благосостояния животных и систем сертификации.

Такие изменения станут преимуществом для экспорта, потому что для европейского покупателя отметка "бесклеточное содержание" (Cage-free), или "свободный выгул" (Free-range) часто важнее цены,

– говорит госпожа Алла.

В качестве примера среди мировых лидеров в области птицеводства Олег Катеринич называет Нидерланды, которые удерживают высокий уровень качества в Европе уже более 10 лет.

Их статистика свидетельствует о том, что такое мясо кур-бройлеров составляет около 25% от общего производства мяса курятины в регионов.

Кроме того, мясо, которое выращивается в стране из стандартных быстрорастущих бройлеров, отправляют преимущественно на экспорт.

Для сравнения: для себя страна выращивает птицу по другой технологии – не 42 суток, а примерно 70 – 90 суток. Используют для этого так называемые цветные бройлеры с медленным ростом живого веса.

И сейчас это общая европейская тенденция, что стремительно развивается. Потому что такая птица стоит дороже, ведь ее мясо является качественным.

Какова роль мяса цыплят-бройлеров в Украине?

Алла Гунчак отмечает, что Украина почти на 100% зависит от промышленных быстрорастущих кроссов птицы, таких как Ross 308 и Cobb 500.

Причем собственной селекции мирового уровня в Украине нет. Весь генетический материал (родительское стадо или инкубационное яйцо) импортируется от глобальных зарубежных гигантов (Aviagen, Cobb-Vantress),

– сообщает эксперт.

Современные бройлеры достигают убойного веса за 38 – 42 дня. Без этих гибридов невозможно было бы обеспечить такие низкие цены на мясо и огромные объемы производства.

А по словам Олега Катеринича, по сравнению с другими видами, например свиноводство, КРС, овцеводство и т.д., отрасль птицеводства в Украине производит около 70% от всего животного белка.

Производство мяса цыплят-бройлеров и пищевых яиц – это почти 70% белка животного происхождения в нашей стране. То есть это отрасль номер один,

– объясняет доктор сельскохозяйственных наук.

В то же время бройлеры среди промышленного производства мяса птицы разных видов где-то занимает 93 – 95%. Это свидетельствует о том, что промышленные предприятия не производят в достаточном количестве мяса индюков, гусей и уток. В таком случае мясо цыплят-бройлеров почти полностью удовлетворяет и внутренний спрос, и экспортируется.

Катеринич добавляет, что из-за этого для Украины есть перспектива в выращивании птицы или бройлера с медленным ростом живого веса.

Страна даже может стать не только европейским, но и мировым лидером по производству такой курятины. И среди причин он называет следующие:

Расположение

Сейчас этот рынок больше всего растет в Западной Европе и в арабских странах. Так, что Украина расположена в относительной близости от производства к потребителю, то может наладить поставки продукты как в европейские страны, так и в восточные государства.

Кормовые ресурсы

Украина имеет достаточные кормовые ресурсы для того, чтобы выращивать такую птицу.

Наличие места

Норвегия – это все же в основном горная страна, где места не так и много, а Украина имеет немало территорий, где может построить большие фермы для выгула кур с медленным ростом живого веса.

Производство мяса быстрорастущих бройлеров – это, в первую очередь, приоритет для мелких и средних птицепредприятий. Например, как "Наша ряба".

Для таких предприятий это станет большой перспективой в будущем,

– заявил Катеринич.

Что будет со стоимостью мяса курятины?

Алла Гунчак прогнозирует, что полный отказ от бройлеров привел бы к "мясному кризису" в Украине. Если в Норвегии или Франции потребитель готов платить больше за "гуманность", то для Украины это может стать серьезным вызовом.

Себестоимость мяса условно базируется на двух категориях: время и корм. Бройлер обычно тратит примерно 1,5 – 1,6 килограмма корма на 1 килограмм прироста, а медленно растущая птица требует 2 – 2,4 килограмма.

Поскольку корм составляет около 70% себестоимости, только этот фактор дает увеличение расходов на 30 – 40%.

Вместо 42 дней птица будет расти 60 – 80 дней. Это означает, что за год птицефабрика сможет вырастить не 6 – 7 партий птицы, а только 4 партии.

Бройлеры селекционированы на гипертрофию грудных мышц. В медленно растущих пород выход белого мяса меньше, а доля бедра и голени больше. С учетом логистики и маржи ритейла, цена на полке в магазинах может вырасти минимум на 40 – 60%,

– замечает ученая Гунчак.

Это приведет к тому, что на мировом рынке (Азия, Африка) украинская курятина станет неконкурентоспособной по цене по сравнению с бразильской или американской.

Катеринич говорит, что на сегодня мясо курятины уже подорожало за килограмм. Впрочем в дальнейшем цены пока не будут меняться.

Есть фактор, что сдерживает, – низкая покупательная способность населения. На экспорт преимущественно идет только филе курицы, если возьмем бройлеров. Все остальное – идет на внутренний рынок. А в основном украинцы покупают именно бедра и крылья,

– говорит господин Олег.

Ожидать ли подорожания яиц?

Олег Катеринич заявляет, что на стоимость яиц влияет, прежде всего, стоимость кормов. Второй фактор, что имеет влияние, – наличие электроэнергии и ее цена. Третий фактор – логистика.

Эксперт в области птицеводства прогнозирует, что корма в Украине будут продолжать дорожать, а ситуацию с электроэнергией трудно прогнозировать.

В прошлые годы речь шла о том, что с наступлением тепла цена обычно падала. То есть если в декабре стоимость за одно яйцо могла достигать даже 10 гривен, то ближе к маю-июню – уже ориентировочно 4 гривны.

Впрочем в этом году я не ожидаю, что такой существенный спад цены возможен. Несмотря на это, все же снижение будет, хоть неощутимое,

– добавляет господин Олег.

Снижение несущественное ожидается, прежде всего, из-за большого количества производителей в Украине, которые держат птицу и производят пищевое яйцо.

Есть периоды, когда несушки естественно снижают или прекращают яйцекладку – на это невозможно повлиять. В то же время из-за того, что яйца нельзя хранить длительное время, снижение производства все же будет ощущаться.