Цены вряд ли упадут: что будет со стоимостью яиц в Украине в этом году

Стоимость яиц в Украине и в дальнейшем будет зависеть от цен на корма, электроэнергию и логистику. Несмотря на сезонное удешевление весной, существенного падения цен в 2026 году ожидать не стоит.

Что будет с ценами на яйца в 2026 году?

Ученый-птицевод Олег Катеринич в комментарии 24 Канала заявил, что на стоимость яиц влияет, прежде всего, стоимость кормов. Второй фактор, что имеет влияние, – наличие электроэнергии и ее цена, третий фактор – это логистика.

Эксперт в области птицеводства прогнозирует, что корма в Украине будут продолжать дорожать, а ситуацию с электроэнергией трудно прогнозировать.

В прошлые годы речь шла о том, что с наступлением тепла цена обычно падала. То есть если в декабре стоимость за одно яйцо могла достигать даже 10 гривен, то ближе к маю-июню – уже ориентировочно 4 гривны.

Впрочем в этом году я не ожидаю, что такой существенный спад цены возможен. Несмотря на это, все же снижение будет, хоть неощутимое,

– добавляет Олег Катеринич.

Снижение несущественное ожидается, прежде всего, из-за большого количества производителей в Украине, которые держат птицу и производят пищевое яйцо. Есть периоды, когда несушки естественно снижают или прекращают яйцекладку – на это невозможно повлиять. В то же время из-за того, что яйца нельзя хранить длительное время, снижение производства все же будет ощущаться.

