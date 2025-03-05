Яйца могут подорожать из-за птичьего гриппа в Польше

В Польше бушует эпидемия птичьего гриппа, которая привела к дефициту яиц. Это теоретически дает возможность украинским производителям увеличить объемы экспорта.

Стоит ли ждать подорожания яиц

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал, стоит ли ждать украинцам подорожания популярного продукта, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. По его мнению, увеличение поставок яиц украинскими производителями в Польшу – это возможный вариант, поскольку Украина является крупнейшим экспортером яиц в Европейский Союз.

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На втором месте по объемам экспорта в ЕС идет Великобритания, а на третьем располагается Аргентина. Если на польском внутреннем рынке возникнут более масштабные проблемы с яйцами, то Польша может увеличить объемы поставок этого продукта из Украины, чтобы стабилизировать ситуацию, но это еще будет зависеть от внутренней политики Польши,

– говорит эксперт.

При этом он отметил, что сейчас большое подорожание яиц в Украине не ожидается.

Экспорт может пойти вверх

Также, по словам Гопки, если Украина, возможно, будет иметь нормальные торговые отношения со странами-партнерами и сможет удовлетворить их потребности в яйцах. Это, по его мнению, может повлечь активизацию экспорта, и возможно краткосрочное несущественное повышение цены.

Серьезный рост цен на яйца в Украине в ближайшее время не ожидается. Сейчас поголовье кур в нашей стране такое же, как в прошлом году, и с наступлением тепла способность производства яиц на птицефабриках увеличится,

– отметил Гопка.

Факторы, которые по мнению эксперта могут повлиять на стоимость яиц в Украине: