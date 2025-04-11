Цены на яйца в Украине: как они изменятся к Пасхе

В Украине цены на яйца существенно изменились. Только за месяц 2025 года – с января по февраль – ценник на продукт вырос на 3,5%.

Что происходит с ценами на яйца в Украине

В то же время ценовой мониторинг демонстрирует, что цены на яйца в рознице увеличились даже больше, чем показывает официальная статистика, передает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Официальных данных за март еще нет, но по данным Минфина, продукт снова вырос в цене. И это несмотря на соблюдение некоторыми людьми поста, из-за чего яйца в рознице традиционно дешевеют.

в 2024 году в украинской рознице наблюдались “ценовые качели” по яйцам. В то же время в ноябре-декабре прошлого года выросло производство яиц, а экспорт, притормозил. Поэтому уже в декабре в магазинах появилась акционная продукция, а в январе 2025 года яйца подешевели. Однако с февраля снова началось подорожание.

70% в себестоимости производства яиц – это комбикорма, а кукурузы осталось не так много, и до нового урожая дешеветь она точно не будет. Кроме того, по карманам птицеводов сильно бьет повышение цен на энергоносители – электричество и газ,

– объяснил причины подорожания председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Связана ли ситуация в США с ценами на яйца в Украине? В январе этого года

Украина непосредственно не поставляет яйца в США. В то же время как отмечают эксперты, реэкспорт или замещение на рынке вряд ли возможен. В январе этого года экспорт украинских яиц установил новый рекорд - за месяц на внешние рынки отправили 10,6 тысяч тонн яиц, что на 92,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако это не связано с кризисом в США.Украина непосредственно не поставляет яйца в США. В то же время как отмечают эксперты, реэкспорт или замещение на рынке вряд ли возможен.

Как изменятся цены на яйца накануне Пасхи

По прогнозам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены на яйца до Пасхи повысятся еще примерно на 10%.

Но с конца апреля продукт может подешеветь даже на 20-30% от сегодняшних ценников. Это связано с сезонным фактором, ведь именно весной растет предложение от частных домохозяйств.

Важно! Председатель Союза птицеводов Сергей Карпенко заявил, что по оценкам, союза, предложение будет в пределах 5,1-5,5 гривны за штуку.