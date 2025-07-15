Яйца подорожали больше всех продуктов: сколько стоит десяток в супермаркете
- Цены на яйца в Украине выросли на 59,2% за год, что является самым высоким показателем среди продуктов.
- Средние цены на десяток яиц в июне составляли от 45,49 гривны до 78,20 гривны в разных супермаркетах.
Стоимость яиц на украинском рынке стала одним из краеугольных камней, который беспокоит потребителей. Цена за десяток растет или держится на высоком уровне уже более полугода.
Какие цены на яйца в супермаркетах?
Еще с осени прошлого года стоимость яиц рекордно подскочила и продолжает расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Госстата. Только в начале 2025 года цены немного уменьшились, однако после небольшого перерыва снова выросли.
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Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%. Годовой же рост цен на яйца вообще составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.
В начале года, в январе средняя стоимость яиц составляла 49,39 гривны за десяток, а в июне выросла чуть более, чем на 4 гривны, до 53,63 гривны.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца в популярных сетях супермаркетов Украины:
Яйца куриные Ясенсвит, 1 сорт, 10 штук
- Auchan 71,40 гривны;
- Novus 70,99 гривны;
- Megamarket 78,20 гривны;
- Варус 55,90 гривны;
- АТБ 70,90 гривны;
- Сильпо 45,49 гривны.