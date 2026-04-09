Украинская капуста теряет цену: на рынок давят импорт и качество

В Украине стремительно дешевеет белокочанная капуста из-за ухудшения качества продукции в хранилищах. Фермеры вынуждены поспешно распродавать запасы на фоне слабого спроса и роста импорта.

Качество падает, фермеры распродают запасы

По данным ежедневного мониторинга EastFruit, большинство украинских производителей сообщают о быстром ухудшении качества белокочанной капусты урожая 2025 года во время хранения. Это заставляет аграриев активнее выходить на рынок и ускорять продажи.

Участники рынка отмечают, что производители пытаются реализовать остатки еще до массового появления ранних овощей. Ведь рост предложения нового урожая может еще больше усилить давление на цены.

Обратите внимание! По состоянию на сегодня белокочанная капуста продается по 2–8 гривен за килограмм, что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее. Такая динамика свидетельствует о резком проседании рынка в короткий период.

Импорт и слабый спрос обваливают цены

Основной причиной удешевления участники рынка называют падение спроса из-за ухудшения качества продукции. Потребители менее охотно покупают овощи, которые теряют товарный вид и пригодность к хранению.

Дополнительное давление создает импорт: на украинский рынок активно поступает капуста нового урожая из-за рубежа, что увеличивает конкуренцию. В результате цены продолжают снижаться.

Интересно! В годовом измерении ситуация еще показательнее – нынешние цены на белокочанную капусту примерно на 88% ниже, чем в прошлом году. Аналитики считают, что восстановление цен возможно только после полной распродажи запасов прошлогодней продукции.

