В Украине снижаются стоимость картофеля: какие цены за килограмм в магазинах

Цены на картофель в Украине в последнее время пошли вниз из-за ряда сезонных факторов. Стоимость овоща также снижается и в торговых сетях и крупных продуктовых магазинах.

Какие цены на картофель в магазинах

Картофель является одним из основных блюд на столах украинцев как в будние дни, так и в праздники, как Пасха, сообщает 24 Канал. Этот овощ в последнее время начал довольно сильно дешеветь из-за избыточного предложения и небольшого спроса и из-за ухудшения качества продукции в хранилищах.

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Большинство местных фермеров стремятся как можно быстрее реализовать имеющиеся запасы, поскольку качество картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться. Цены на картофель с начала 2025 года постепенно снижаются.

Важно! По словам операторов оптовых компаний, сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель польского производства. При этом цены на импортную продукцию озвучиваются в таком же диапазоне, как и на местный картофель.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в крупных сетях супермаркетов Украины:

Картофель, 1 килограмм

Metro 28,40 гривны;

28,40 гривны; Auchan 28,90 гривны;

28,90 гривны; Мегамаркет 40,50 гривны;

40,50 гривны; АТБ 28,89 гривны;

28,89 гривны; Сильпо 28,90 гривны;

Картофель молодой, 1 килограмм

Ашан 42,60 гривны;

Картофель розовый, 1 килограмм