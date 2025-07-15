Сколько стоит килограмм картофеля в супермаркете: актуальные цены

Картофель является одним из немногих овощей, которые не только не дешевеют, но и постепенно растут в цене. Рост стоимости происходит даже несмотря на сезон уборки урожая картофеля.

Какова стоимость картофеля в супермаркетах

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

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В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Годовой рост стоимости картофеля не такой большой: в июне 2024 года средняя цена за килограмм составляла 28,39 гривны, а в июне 2025 года стоимость была 34,73 гривны.

Важно! Однако стоимость в магазинах сейчас начала снижаться и соответствует прошлогодним тенденциям.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в популярных сетях супермаркетов Украины: