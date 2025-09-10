Стоимость картофеля на украинском рынке продолжает падать. В этом году ценовая политика в отношении этого овоща более снисходительна, чем в прошлом.

Какова стоимость картофеля в супермаркетах?

В Украине в 2025 году для картофелеводов сложились более благоприятные условия, чем в прошлом, когда аномальная жара и засуха сильно ухудшили качество урожая, сообщает 24 Канал. Сейчас в сентябре цены на картофель продолжают падать.

В прошлом, 2024 году в сентябре стоимость картофеля уже росла полным ходом из-за того, что собранный урожай был крайне низкого качества, а качественной продукции было довольно мало. В сентябре 2024 года средняя стоимость картофеля составляла 22,16 гривны за килограмм и продолжала расти. В то время, как сейчас стоимость составляет 16,80 гривны за килограмм и продолжает падать.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в популярных супермаркетах Украины:

Картофель, 1 килограмм

Metro 15,70 гривны;

Auchan 14,70 гривны;

Megamarket 18,90 гривны;

АТБ 14,85 гривны;

Сильпо 14,70 гривны;

Varus 14,90 гривны;

Картофель розовый, 1 килограмм

Auchan 26,90 гривны;

Novus 29,99 гривны;

Сильпо 28 гривен;

Metro 25,90 гривны.

