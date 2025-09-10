Укр Рус
10 сентября, 11:02
Картофель продолжает дешеветь: сколько стоит килограмм в супермаркетах Украины

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на картофель в Украине в сентябре 2025 года значительно снизились по сравнению с сентябрем 2024 года, когда они росли из-за низкого качества урожая.
  • В популярных супермаркетах Украины стоимость обычного картофеля снизилась до 14,70 – 18,90 гривен за килограмм, тогда как розовый картофель стоит от 25,90 до 29,99 гривен за килограмм.

Стоимость картофеля на украинском рынке продолжает падать. В этом году ценовая политика в отношении этого овоща более снисходительна, чем в прошлом.

Какова стоимость картофеля в супермаркетах?

В Украине в 2025 году для картофелеводов сложились более благоприятные условия, чем в прошлом, когда аномальная жара и засуха сильно ухудшили качество урожая, сообщает 24 Канал. Сейчас в сентябре цены на картофель продолжают падать.

Лукашенко во время визита в Китай дарил лидерам ШОС картофель со своего огорода

В прошлом, 2024 году в сентябре стоимость картофеля уже росла полным ходом из-за того, что собранный урожай был крайне низкого качества, а качественной продукции было довольно мало. В сентябре 2024 года средняя стоимость картофеля составляла 22,16 гривны за килограмм и продолжала расти. В то время, как сейчас стоимость составляет 16,80 гривны за килограмм и продолжает падать.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в популярных супермаркетах Украины:

Картофель, 1 килограмм

  • Metro 15,70 гривны;
  • Auchan 14,70 гривны;
  • Megamarket 18,90 гривны;
  • АТБ 14,85 гривны;
  • Сильпо 14,70 гривны;
  • Varus 14,90 гривны;

Картофель розовый, 1 килограмм

  • Auchan 26,90 гривны;
  • Novus 29,99 гривны;
  • Сильпо 28 гривен;
  • Metro 25,90 гривны.

У Лукашенко назначили виновных в дефиците картофеля

  • В Беларуси фермеры нарушили контракты с торговыми сетями, продавая картофель за границу из-за более высоких цен, что привело к дефициту на внутреннем рынке.

  • В ответ на дефицит и для поддержки производителей, правительство повысило предельные максимальные цены на картофель и другие овощи, а Министерство антимонопольного регулирования начнет штрафовать фермеров.