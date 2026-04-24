Импорт обвалил рынок: клубника дешевеет еще до старта сезона
- Импортная земляника из Греции вызвала снижение цен на украинском рынке клубники до 200 гривен за килограмм в розницу.
- Ожидается, что украинские тепличные производители начнут активные поставки в мае, тогда как массовое поступление открытая грунтовая клубника прогнозируется на середину июня.
Импортная земляника садовая уже на старте сезона существенно изменила ситуацию на украинском рынке. Из-за более дешевых поставок из-за рубежа цены стремительно снизились, а производители вынуждены пересматривать свои стратегии.
Импорт задает новые ценовые ориентиры
Поставки импортной земляники садовой, в частности из Греции, существенно повлияли на украинский рынок еще до активного начала сезона, сообщает EastFruit. Именно они сформировали низкую ценовую планку, которая заставила местных производителей адаптироваться к новым условиям.
Уже в конце марта – начале апреля розничные цены на ягоду снизились примерно до 200 гривен за килограмм. Это потянуло вниз и закупочные цены, которые упали до около 150 гривен за килограмм и даже ниже. Таким образом традиционный уровень стартовых цен для украинской тепличной клубники в 180 – 200 гривен за килограмм в этом году фактически исчез.
Рынок зависит от погоды и объемов украинской ягоды
Большинство украинских производителей только готовятся к выходу на рынок с тепличной продукцией – ожидается, что активные поставки начнутся в мае. При этом объемы выращивания остаются ограниченными, а точная статистика по ягодам отсутствует.
Сегмент открытого грунта также зависит от погодных условий: массовое поступление украинской клубники прогнозируют не раньше середины июня. К этому времени импортная продукция, несмотря на часто более низкое качество, продолжит влиять на цены. Если же прохладная погода задержит созревание ягод, это может привести к новому витку подорожания.
Сейчас, по данным "Минфина", цены на клубнику в супермаркетах установились на таком уровне:
- Auchan 460,65 гривны за килограмм;
- Сильпо 289 гривен за килограмм;
- Фора 239,90 гривны за килограмм.
В Украине цены на тепличные помидоры снизились из-за сезонного увеличения предложения снизились из-за сезонного увеличения предложения и сдержанного спроса, теперь они стоят 140–170 гривен за килограмм.
Импортные томаты из Турции также дешевеют, но остаются дешевле местных, которые на 60% дороже, чем в прошлом году в этот период.