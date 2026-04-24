Импорт обвалил рынок: клубника дешевеет еще до старта сезона

Импортная земляника садовая уже на старте сезона существенно изменила ситуацию на украинском рынке. Из-за более дешевых поставок из-за рубежа цены стремительно снизились, а производители вынуждены пересматривать свои стратегии.

Импорт задает новые ценовые ориентиры

Поставки импортной земляники садовой, в частности из Греции, существенно повлияли на украинский рынок еще до активного начала сезона, сообщает EastFruit. Именно они сформировали низкую ценовую планку, которая заставила местных производителей адаптироваться к новым условиям.

Уже в конце марта – начале апреля розничные цены на ягоду снизились примерно до 200 гривен за килограмм. Это потянуло вниз и закупочные цены, которые упали до около 150 гривен за килограмм и даже ниже. Таким образом традиционный уровень стартовых цен для украинской тепличной клубники в 180 – 200 гривен за килограмм в этом году фактически исчез.

Рынок зависит от погоды и объемов украинской ягоды

Большинство украинских производителей только готовятся к выходу на рынок с тепличной продукцией – ожидается, что активные поставки начнутся в мае. При этом объемы выращивания остаются ограниченными, а точная статистика по ягодам отсутствует.

Сегмент открытого грунта также зависит от погодных условий: массовое поступление украинской клубники прогнозируют не раньше середины июня. К этому времени импортная продукция, несмотря на часто более низкое качество, продолжит влиять на цены. Если же прохладная погода задержит созревание ягод, это может привести к новому витку подорожания.

Сейчас, по данным "Минфина", цены на клубнику в супермаркетах установились на таком уровне:

Auchan 460,65 гривны за килограмм;

Сильпо 289 гривен за килограмм;

Фора 239,90 гривны за килограмм.

