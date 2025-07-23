Подешевеют ли до конца лета яйца и курятина: какие цены сейчас в магазинах
- Цены на курятину и яйца будут оставаться на текущем уровне до конца лета из-за стабильно высокого спроса и неизменных затрат на корма.
- Цены на куриное филе и яйца Ясенсвит в разных супермаркетах Украины варьируются, в частности, куриное филе стоит от 204 до 239,10 гривен за килограмм, а яйца от 55,90 до 78,27 гривны за десяток.
Украинцев в этом году неприятно удивил быстрый рост цены на курятину, которая теперь едва не приближается по стоимости к более дорогим видам мяса. Яйца же вообще как подорожали в прошлом году, так и не дешевеют.
Подешевеют ли курица и яйца до конца лета?
Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал в комментарии 24 Каналу, что стоимость мяса (как курятины, так и других видов) до конца лета будет держаться на текущем уровне.
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Важно! По его словам, такая ценовая политика буди держаться еще некоторое время из-за того, что спрос является стабильно высоким и расходы на куриные корма остаются на текущем уровне.
Изменения цены следует ожидать в середине осени, перед переходом на зимний период. Тоже самое касается яиц, однако их стоимость начнет меняться уже в сентябре, из-за уменьшения предложения от домохозяйств.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на яйца и курятину в крупнейших сетях супермаркетов Украины:
Куриное филе, 1 килограмм 1 килограмм
- Novus 204 гривны;
- Megamarket 239,10 гривны;
- Ашан 229 гривен;
- АТБ 235,99 гривны;
- Varus 219,90 гривны;
- Сильпо 234,30 гривны;
Яйца Ясенсвит, 10 штук, 1 сорт
- Novus 70,99 гривны;
- Megamarket 78,20 гривны;
- Ашан 71,40 гривны;
- АТБ 75,90 гривны;
- Varus 55,90 гривны;
- Сильпо 78,27 гривны;