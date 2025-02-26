Стоимость курятины может вскоре вырасти: какие цены в магазинах

В течение прошлого года цены на курятину оставались довольно стабильными. Общее небольшое годовое подорожание связано с общими тенденциями, которые сопровождали украинский рынок.

Что происходит на рынке курятины и какие прогнозы цен

За прошедший, 2024 год различные виды курятины подорожали на 2 – 7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинский клуб аграрного бизнеса". Однако, можно сказать, что цены в течение года держались на довольно стабильном уровне.

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Куриное бедро, по оценкам аналитиков, подорожало за месяц на 4% и составляет сейчас в среднем 119 гривен. Куриная тушка в течение последнего времени держала неизменную стоимость в 85,6 гривны за килограмм. Филе же несколько подешевело за месяц: падение цены составило 1%.

Обратите внимание! Сейчас же курятина, благодаря стабильным поставкам и высокой конкурентности среди производителей, также демонстрирует относительную стабильность цен. Однако, по мнению аналитиков УКАБ, существует влияние увеличения стоимости кормов, что отразится на конечной цене готового продукта.

Какие цены на куриное филе в магазинах

Специалисты УКАБ исследовали цены на филе курицы в крупнейших торговых сетях Украины:

Эпикур, гривны за килограмм

Сильпо – 209;

– 209; Ашан – 208;

– 208; Novus – 209;

– 209; Мегамаркет – 247;

– 247; Метро – 208;

Наша Ряба, гривны за килограмм

АТБ – 208;

– 208; Сильпо – 208;

– 208; Ашан – 219;

– 219; Новус – 249;

– 249; Мегамаркет – 208;

Филе, гривны за килограмм