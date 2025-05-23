Почему в Украине дорожает мясо птицы: какие сейчас цены
- Цены на мясо птицы в Украине выросли на 7% с начала года, в частности из-за подорожания зерновых и масличных культур на 30 – 50%.
- Дефицит племенной продукции из-за птичьего гриппа в ЕС и другие факторы, такие как дефицит рабочей силы и повышение военного сбора, также способствовали росту цен на мясо птицы.
В течение последних нескольких месяцев постоянно росли цены на курятину. В течение последнего года стоимость мяса также росла.
Мясо птицы постоянно дорожает
Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал, что мясо птицы в Украине с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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По состоянию на 20 мая, куриные бедра в Украине стоят в среднем 129,37 гривны за килограмм. Стоимость куриного филе составляет в среднем 219,37 гривны, тогда как куриные тушки стоят 109,80 гривны за килограмм.
Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов,
– отметил Карпенко.
Соответственно, рост цен является отсроченным во времени явлением.
Какова причина роста цен
Карпенко отметил, что к росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение года на 30 – 50%.
К тому же из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС, было уничтожено много племенных стад, что привело к дефициту племенной продукции, которую Украина на 100% импортирует. Соответственно в течение марта-апреля цены на инкубационные яйца и суточный молодняк выросли на 20 – 40%, что не могло не отразиться на себестоимости продукции,
– добавил эксперт.
Важно! Среди других факторов роста цен в профильной ассоциации выделяют дефицит рабочей, повышение военного сбора до 5% и общие инфляционные процессы в украинской экономике. Эти факторы и в дальнейшем будут влиять на рост цен на мясо птицы, которое несмотря на подорожание остается самым дешевым и доступным видом мяса для украинцев.