Почему в Украине дорожает мясо птицы: какие сейчас цены

В течение последних нескольких месяцев постоянно росли цены на курятину. В течение последнего года стоимость мяса также росла.

Мясо птицы постоянно дорожает

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал, что мясо птицы в Украине с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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По состоянию на 20 мая, куриные бедра в Украине стоят в среднем 129,37 гривны за килограмм. Стоимость куриного филе составляет в среднем 219,37 гривны, тогда как куриные тушки стоят 109,80 гривны за килограмм.

Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов,

– отметил Карпенко.

Соответственно, рост цен является отсроченным во времени явлением.

Какова причина роста цен

Карпенко отметил, что к росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение года на 30 – 50%.

К тому же из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС, было уничтожено много племенных стад, что привело к дефициту племенной продукции, которую Украина на 100% импортирует. Соответственно в течение марта-апреля цены на инкубационные яйца и суточный молодняк выросли на 20 – 40%, что не могло не отразиться на себестоимости продукции,

– добавил эксперт.

Важно! Среди других факторов роста цен в профильной ассоциации выделяют дефицит рабочей, повышение военного сбора до 5% и общие инфляционные процессы в украинской экономике. Эти факторы и в дальнейшем будут влиять на рост цен на мясо птицы, которое несмотря на подорожание остается самым дешевым и доступным видом мяса для украинцев.