М'ясо птиці постійно дорожчає

Виконавчий директор асоціації "‎Союз птахівників України"‎ Сергій Карпенко розповів, що м'ясо птиці в Україні з початку року подорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року на 11,5%, повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Станом на 20 травня, курячі стегна в Україні коштують в середньому 129,37 гривні за кілограм. Вартість курячого філе становить в середньому 219,37 гривні, тоді як курячі тушки коштують 109,80 гривні за кілограм.

Попри стрімкий ріст собівартості, виробники завдяки власним резервам і зменшенню прибутків стримували ріст на м'ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів,

– зазначив Карпенко.

Відповідно, зростання цін є відтермінованим у часі явищем.

Яка причина росту цін

Карпенко зазначив, що до росту собівартості виробництва продукції птахівництва призвело, перш за все, здорожчання зернових і продуктів переробки олійних культур протягом року на 30 – 50%.

До того ж через спалахи пташиного грипу в ЄС, було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця та добовий молодняк зросли на 20 – 40%, що не могло не позначитись на собівартості продукції,

– додав експерт.

Важливо! Серед інших факторів зростання цін у профільній асоціації виділяють дефіцит робочої, підвищення військового збору до 5% та загальні інфляційні процеси в українській економіці. Ці фактори і надалі впливатимуть на ріст цін на м'ясо птиці, яке попри подорожчання залишається найдешевшим та найдоступнішим видом м'яса для українців.