Агро 24 Цены на продукты Цены на лук стремительно падают: фермеры массово распродают запасы
26 марта, 08:56
Обновлено - 08:57, 26 марта

Цены на лук стремительно падают: фермеры массово распродают запасы: фермеры массово распродают запасы

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на репчатый лук в Украине упали на 19% за неделю из-за избытка продукции среднего и низкого качества.
  • Слабый спрос и быстрое ухудшение качества продукции заставляют фермеров продавать лук дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В Украине снова снижаются цены на репчатый лук, несмотря на ожидания их роста весной. Избыток продукции и ухудшение качества заставляют фермеров распродавать запасы дешевле.

Почему цены на лук упали очень низко?

В Украине с середины прошлой недели продолжается новая волна снижения цен на репчатый лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Смотрите также Цены на овощи "качает": что подешевело, а что резко подорожало за неделю

Фермеры ожидали, что весной цены начнут расти из-за сокращения объемов некондиционной продукции на рынке. Однако пока ситуация развивается в противоположном направлении – предложение остается высоким, а цены продолжают падать.

По состоянию на сегодня производители продают лук по цене 3 – 8 гривен за килограмм (0,07 – 0,18 доллара за килограмм), что в среднем на 19% дешевле, чем неделей ранее.

Обратите внимание! По словам участников рынка, главной причиной снижения цен является большое количество продукции среднего и низкого качества. С наступлением тепла хозяйства активнее распродают запасы из хранилищ, поскольку овощи быстро теряют товарный вид.

Дополнительное давление на цены создает и слабый спрос – торговая активность в сегменте остается невысокой.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года репчатый лук в Украине сейчас стоит в среднем на 49% дешевле. Сейчас, по данным "Минфина", в популярных сетях супермаркетов установились такие цены на лук:

  • Auchan 7,80 гривны за килограмм;
  • Novus 6,89 гривны за килограмм;
  • Megamarket 8 гривен за килограмм;
  • АТБ 8,45 гривны за килограмм;
  • Varus 6,90 гривны за килограмм.

Цены на огурцы начали расти: дефицит и погода изменили рынок

  • Цены на тепличные огурцы в теплицах в Украине выросли из-за сокращения импорта из Турции и ухудшения погодных условий, что повлияло на урожайность.

  • Средние цены на огурцы в супермаркетах варьируются от 179,89 до 219,00 гривен за килограмм в зависимости от сети.