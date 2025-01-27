Почему в Украине подорожали мандарины: что влияет на цены

В Украине в течение последних нескольких месяцев цены на мандарины колебались. На стоимость влияли логистика, спрос и погода в странах-поставщиках.

Какие факторы повлияли на стоимость мандарин

Руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" говорит, что колебания цен на мандарины в январе 2025 года были вызваны совокупностью внутренних и внешних факторов, передает 24 Канал. Они, по ее мнению, повлияли как на импорт, так и на внутренний рынок Украины.

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Какие сейчас цены на мандарины В декабре 2024 года цены на мандарины на рынке "Шувар" достигали пиковых значений, в среднем 97 гривен за килограмм. После праздников спрос и цена начали снижаться, однако логистические расходы и ограниченное предложение все еще держали их на высоком уровне – около 60 – 65 гривен за килограмм в январе. Потребители имели ограниченный выбор между более дешевыми египетскими и турецкими мандаринами и более дорогими сортами из Италии или Испании.

По ее мнению, на стоимость мандарин повлияли следующие факторы:

Погодные условия и урожай в странах-поставщиках. Мандарины поставляются на "Шувар" из Турции, Испании, Египта, Греции и Италии. В январе погодные условия в регионах-производителях значительно усложнили сбор урожая. В Турции из-за дождей и заморозков урожай уменьшился, что привело к сокращению объемов экспорта. Испания столкнулась с засухой. Это повлекло ограничения на поставки и рост оптовых цен.

Мандарины поставляются на "Шувар" из Турции, Испании, Египта, Греции и Италии. В январе погодные условия в регионах-производителях значительно усложнили сбор урожая. В Турции из-за дождей и заморозков урожай уменьшился, что привело к сокращению объемов экспорта. Испания столкнулась с засухой. Это повлекло ограничения на поставки и рост оптовых цен. Рост логистических расходов. Логистика продолжает оставаться одним из основных вызовов на рынке продовольствия в Украине. В связи с войной расходы на транспортировку импортных продуктов значительно увеличились.

Логистика продолжает оставаться одним из основных вызовов на рынке продовольствия в Украине. В связи с войной расходы на транспортировку импортных продуктов значительно увеличились. Колебания валютного курса. Импорт мандаринов осуществляется за валюту, и в январе курс гривны несколько ослабился. Девальвация гривны повысила стоимость импорта, что сказалось на ценах мандаринов.

Импорт мандаринов осуществляется за валюту, и в январе курс гривны несколько ослабился. Девальвация гривны повысила стоимость импорта, что сказалось на ценах мандаринов. Увеличенный спрос во время праздничного сезона. В декабре и январе традиционно растет спрос на мандарины из-за новогодних и рождественских праздников. В период праздников этот спрос достиг пика, а после начал спадать, что также повлияло на ценовую динамику. Влияние имело изменение календаря празднований. Однако из-за меньших объемов поставок, даже после праздников цены оставались выше средних.

Обратите внимание! В дальнейшем если погодные условия стабилизируются, а логистические расходы уменьшатся, цены могут начать постепенно снижаться до конца зимы. В то же время возможны новые скачки цен, если девальвация гривны или проблемы с импортом продолжатся.