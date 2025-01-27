Які чинники вплинули на вартість мандарин

Керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" говорить, що коливання цін на мандарини у січні 2025 року були спричинені сукупністю внутрішніх і зовнішніх факторів, передає 24 Канал. Вони, на її думку, вплинули як на імпорт, так і на внутрішній ринок України.

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Які наразі ціни на мандарини У грудні 2024 року ціни на мандарини на ринку "Шувар" досягали пікових значень, в середньому 97 гривень за кілограм. Після свят попит та ціна почали знижуватися, однак логістичні витрати та обмежена пропозиція все ще тримали їх на високому рівні – близько 60 – 65 гривень за кілограм у січні. Споживачі мали обмежений вибір між дешевшими єгипетськими та турецькими мандаринами і дорожчими сортами з Італії чи Іспанії.

На її думку, на вартість мандарин вплинули наступні чинники:

Погодні умови та врожай у країнах-постачальниках. Мандарини постачаються на «Шувар» із Туреччини, Іспанії, Єгипту, Греції та Італії. У січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю. У Туреччині через дощі та заморозки урожай зменшився, що призвело до скорочення обсягів експорту. Іспанія стикнулася з посухою. Це спричинило обмеження на постачання та зростання оптових цін.

Мандарини постачаються на «Шувар» із Туреччини, Іспанії, Єгипту, Греції та Італії. У січні погодні умови в регіонах-виробниках значно ускладнили збір урожаю. У Туреччині через дощі та заморозки урожай зменшився, що призвело до скорочення обсягів експорту. Іспанія стикнулася з посухою. Це спричинило обмеження на постачання та зростання оптових цін. Зростання логістичних витрат. Логістика продовжує залишатися одним з основних викликів на ринку продовольства в Україні. У зв’язку з війною витрати на транспортування імпортних продуктів значно збільшилися.

Логістика продовжує залишатися одним з основних викликів на ринку продовольства в Україні. У зв’язку з війною витрати на транспортування імпортних продуктів значно збільшилися. Коливання валютного курсу. Імпорт мандаринів здійснюється за валюту, і в січні курс гривні дещо послабився. Девальвація гривні підвищила вартість імпорту, що позначилося на цінах мандаринів.

Імпорт мандаринів здійснюється за валюту, і в січні курс гривні дещо послабився. Девальвація гривні підвищила вартість імпорту, що позначилося на цінах мандаринів. Збільшений попит під час святкового сезону. У грудні та січні традиційно зростає попит на мандарини через новорічні та різдвяні свята. У період свят цей попит досяг піку, а після почав спадати, що також вплинуло на цінову динаміку. Влив мала зміна календаря святкувань. Проте через менші обсяги постачання, навіть після свят ціни залишалися вищими за середні.

Зверніть увагу! Надалі якщо погодні умови стабілізуються, а логістичні витрати зменшаться, ціни можуть почати поступово знижуватися до кінця зими. Водночас можливі нові стрибки цін, якщо девальвація гривні або проблеми з імпортом продовжаться.