Подорожает ли в Украине подсолнечное масло: какие цены будут в ближайшее время

Эксперты предполагают, что на стоимость масла в Украине может повлиять спрос на украинскую продукцию за рубежом. Однако, в ближайшее время ценовых колебаний, скорее всего, не будет.

Какие цены на масло предполагаются

Цены на масло для обычных потребителей до конца января меняться не будут, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. В феврале, возможно, будут колебания стоимости масла.

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Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка отметил, что масло сейчас достаточно доступно – это 60 – 70 гривен за бутылку (850 миллилитров). Также, по его словам, существует несколько главных причин, почему этот популярный продукт может подорожать.

Во-первых, это будет зависеть от стоимости нефти. Кроме того, если будет расти спрос на растительные масла за рубежом, то Украина, как крупнейший экспортер подсолнечного масла, начнет увеличивать объемы экспорта, что параллельно может повлиять и на цену на внутреннем рынке. Но это маловероятный сценарий,

– отмечает эксперт.

По его мнению, все идет к тому, что цены на нефть, скорее всего, не будут расти, а останутся на том же самом уровне или начнут снижаться. Поэтому эксперт подчеркнул, что в ближайшее время в Украине не надо ожидать каких-то резких моментов по увеличению стоимости подсолнечного масла.