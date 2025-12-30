Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год

Весной 2026 года цены на свинину и курятину будут сезонно расти, но уже летом возможно их снижение, тогда как говядина и в дальнейшем будет дорожать из-за сокращения поголовья. Осенью ключевым фактором формирования цен станет стоимость кормов и урожай зерновых, а также риски, связанные с энергоснабжением и войной.

Сколько будет стоить мясо в Украине?

Большую часть бюджета украинцы тратят на еду, и в 2026 году расходы могут вырасти еще больше, рассказывает 24 Канал. Эксперты в комментарии журналистам отметили, что стоимость большинства видов мяса будет расти.

Прогнозируемый сезонный рост цен на свинину и курятину весной 2026 года сменится спадом в июле-августе, рассказала 24 Каналу ученый Наталья Копытец. Однако говядина составит исключение.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети не способствуют снижению цен на нее,

– отмечает эксперт.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в январе-феврале 2026 года розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы останутся на уровне декабря 2025 года.

Определяющим фактором стоимости мяса осенью 2026 года будет цена на зерновые и их урожай. Причиной является то, что около 70% в структуре себестоимости мяса составляют корма. Подорожанию также могут способствовать длительные отключения света.

Обратите внимание! На рынке мяса свиней ключевое влияние на ценовую ситуацию имеет война и ее негативные последствия – потеря поголовья и производств, считает Наталья Копытец.

