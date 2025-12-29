Польша купила больше всего яиц из Украины

Национальный центр поддержки сельского хозяйства Польши (KOWR) сообщил, что импорт пищевых яиц в Польшу в течение первых девяти месяцев 2025 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 25,4 тысячи тонн, передает 24 Канал со ссылкой на Bankier.pl.

Читайте также Европа скупает украинские яйца: какие страны приобрели больше всего

В то же время экспорт яиц различного назначения из Польши в январе – сентябре 2025 года составил 179,8 тысячи тонн, что почти соответствует показателю прошлого года (181,6 тысячи тонн).

Крупнейшим поставщиком яиц на польский рынок остается Украина. За первые три квартала 2025 года из Украины в Польшу было импортировано около 10 тысяч тонн яиц, тогда как за аналогичный период 2024 года – 5,6 тысяч тонн. Вторую позицию среди поставщиков занимает Латвия – 3,9 тысячи тонн против 2,5 тысячи тонн годом ранее. Значительный рост импорта также зафиксирован из Болгарии – до 2,1 тысячи тонн, тогда как в январе – сентябре 2024 года поставки составляли лишь 19 тонн.

Зато импорт яиц из Германии резко сократился – с 3 тысяч тонн в 2024 году до 391 тонны в 2025. Новым игроком на рынке стала Турция, из которой за девять месяцев 2025 года было импортировано почти 1,2 тысячи тонн яиц, тогда как в прошлом году поставок не было.

Интересно! По словам президента Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Польши Павела Подставки, рост импорта связан прежде всего с необходимостью сохранения экспортных рынков.

В Украине заметно выросла выручка от экспорта яиц