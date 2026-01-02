Как изменятся цены на молоко и молочные продукты в 2026 году

Несмотря на сезонные колебания, закупочные цены на молоко в Украине в 2026 году будут расти и уже в июне могут прибавить до 25% в зависимости от сорта. Подорожание кормов, энергии и высокий спрос переработчиков неизбежно потянут вверх и розничные цены на молокопродукты.

Какие изменения произойдут на рынке молочных продуктов?

Значительную часть семейного бюджета украинцы тратят на еду, и в 2026 году расходы могут вырасти еще больше, рассказывает 24 Канал. Эксперты рассказали в комментарии журналистам, что стоимость основных видов молочных продуктов будет расти.

Несмотря на сезонные колебания стоимости молока, закупочные цены демонстрируют восходящий тренд, говорит доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Иван Свиноус. По прогнозу, в июне 2026 года стоимость молока без НДС составит:

"экстра" сорта – 20,70 гривны за килограмм ( +25% по сравнению с декабрем 2025 года);

по сравнению с декабрем 2025 года); высшего сорта – 19,10 гривны за килограмм ( +15% );

); первого сорта – 18,60 гривны за килограмм (+13%).

По оценкам аналитиков, положительная ценовая динамика сохранится и во втором полугодии 2026 года, а в декабре закупочные цены на молоко, что будет поступать на переработку, могут достичь:

24,50 гривны за килограмм молока "экстра" сорта (+3,8 гривны по сравнению с июнем 2026 года);

за килограмм молока "экстра" сорта (+3,8 гривны по сравнению с июнем 2026 года); 22,10 гривны за килограмм молока высшего сорта (+3 гривны);

за килограмм молока высшего сорта (+3 гривны); 20,50 гривны за килограмм первого сорта (+1,9 гривны).

Важно! На рост закупочных цен будут влиять подорожание кормов и энергоресурсов, а также высокий спрос перерабатывающих предприятий на сырье и ограниченное предложение качественного молока.

Ученый Иван Свиноус говорит, что рост себестоимости переработки и реализации молокопродукции будет происходить также из-за перебоев с электроснабжением, которые заставляют перерабатывающие предприятия чаще использовать генераторы.

Как изменятся цены на другие молочные продукты?

Существенное влияние также имеют инфляционные процессы и возможность увеличения налоговой нагрузки на бизнес в сфере молокопереработки и торговли. Свои нарастающие расходы производители и переработчики закладывают в конечную стоимость продукции, что приведет к неизбежному повышению розничных цен.

Как могут подорожать молокопродукты в розничных сетях в июне 2026 года:

сметана 20% жирности может вырасти в цене на 20 гривен против декабря 2025 года и стоить около 180 гривен за килограмм;

20% жирности может вырасти в цене против декабря 2025 года и стоить около 180 гривен за килограмм; молоко пастеризованное 2,5% – примерно 48,1 гривны за килограмм ( +6 гривен );

пастеризованное 2,5% – примерно 48,1 гривны за килограмм ( ); масло сливочное 72,5% – около 410 гривен за килограмм (+50 гривен).

Чего ждать от розничных цен во втором полугодии 2026 года:

сметана 20% против июня 2026 года в декабре может подорожать на 40 гривен и стоить примерно 220 гривен за килограмм ;

20% против июня 2026 года в декабре может подорожать на 40 гривен и стоить примерно ; молоко пастеризованное 2,5% – около 54,2 гривны за килограмм (+6,1 гривны);

пастеризованное 2,5% – около (+6,1 гривны); масло сливочное 72,5% – ориентировочно 460 гривны за килограмм (+50 гривен).

Непродолжительное повышение цен возможно уже в начале 2026 года из-за традиционного роста спроса во время зимних праздников.

По мнению Ивана Свиноуса, в течение большей части 2026 года цены на молоко и молокопродукты будут повышаться, а темпы их роста могли бы замедлиться разве что в случае завершения войны или снижения активности военных действий.

Обратите внимание! В мире цены на молочном рынке падают. Это грозит банкротствами мелких ферм, особенно в ЕС. По прогнозам, ценовой кризис может продлиться до 2026 года. После его завершения и сокращения предложения молока в мире цены начнут восстанавливаться, что может создать новые возможности для украинских поставщиков и переработчиков молока.

Какие прогнозы по ценам на мясо на 2026 год?