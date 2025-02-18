Стоимость молока упала из-за сокращения спроса в Украине

В Украине в начале февраля 2025 года произошло довольно значительное падение цен на молоко-сырье. Это произошло из-за падения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Почему дешевеет молоко

Удешевление, по мнению аналитика "Ассоциации производителей молока" Георгия Кухалейшвили, произошло в условиях сокращения потребления молочной продукции на внутреннем рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВМ.

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По состоянию на 10 февраля цены озвучивались:

экстра сорт – 17,40 гривны за килограмм (без НДС),

– 17,40 гривны за килограмм (без НДС), высший сорт – 16,95 гривны за килограмм (без НДС),

– 16,95 гривны за килограмм (без НДС), первый сорт – 16,40 гривны за килограмм (без НДС).

Обратите внимание! Георгий Кухалейшвили отметил, что снижение цен на молоко-сырье в Украине в начале февраля произошло из-за ограничения покупательной способности украинцев и уменьшения потребления молочных продуктов на внутреннем рынке. На закупочные цены давит низкий спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий и излишки сырого молока в Украине.

Как фермы будут бороться с падением цен

По мнению эксперта, молочно-товарные фермы (МТФ) могут воздержаться от наращивания производства молока в 2025 году, поскольку молокоперерабатывающие предприятия не имеют возможности покупать молоко по адекватным рыночным ценам, а дальнейшее увеличение надоя может привести к дальнейшему обвалу цен.

Если по предварительному прогнозу средняя закупочная цена на молоко-сырье должна была опуститься до 17,10 грн за кг в апреле, то в нынешних условиях вероятно более стремительное сокращение. В худшем случае средняя цена может опуститься до 16,00 грн без НДС до начала марта. Такой уровень цен является убыточным МТФ, учитывая рост производственных затрат из-за подорожания кормов и энергоносителей,

– отметил аналитик.

Однако, по его мнению, если в феврале спрос на экспортных рынках будет активным, а складские запасы молочных продуктов в Украине будут распроданы, то это может поспособствовать стабилизации цен на молоко-сырье на внутреннем рынке.