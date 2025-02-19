В Украине подешевело молоко: какие цены в популярных магазинах
В феврале цены на молоко-сырье на молочных фермах начали снижаться. Это также сказалось на стоимости молока в магазинах, все виды начали дешеветь.
Как изменились цены на молоко
В Украине в январе стоимость молока экстра сорта снизилась на 1,5 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Союз молочных предприятий Украины. Цены на молоко в магазинах упали на 8% по сравнению с декабрем.
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По данным ассоциации, по состоянию на конец января средняя цена не превышала 18,5 гривны за килограмм. Цена января на 23% превышала уровень января прошлого года и была на треть выше, чем в июне 2024 года.
Обратите внимание! Темп роста цен на сырое молоко в Украине (в гривнах) во втором полугодии 2024 года в 2,3 раза превышал показатель по ЕС (в евро – в 1,8 раза).
Журналисты 24 Канала исследовали цены на молоко в популярных магазинах:
Молоко Простонаше, 1%, 900 миллилитров
- Metro 46,38 гривны;
- Мегамаркет 51,40 гривны;
Молоко Яготинское, 2,6%, 900 миллилитров
- Ашан 52,80 гривны;
- Novus 52,99 гривны;
- Metro 53,98 гривны;
- Мегамаркет 45,50 гривны.