Як змінилися ціни на молоко

В Україні в січні вартість молока екстра ґатунку знизилась на 1,5 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спілку молочних підприємств України. Ціни на молоко у магазинах впали на 8% порівняно з груднем.

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За даними асоціації, станом на кінець січня середня ціна не перевищувала 18,5 гривні за кілограм. Ціна січня на 23% перевищувала рівень січня минулого року та була на третину вища, ніж у червні 2024 року.

Зверніть увагу! Темп зростання цін на сире молоко в Україні (у гривнях) у другому півріччі 2024 року у 2,3 рази перевищував показник по ЄС (у євро – у 1,8 рази).

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на молоко у популярних магазинах:

Молоко Простонаше, 1%, 900 мілілітрів

Metro 46,38 гривні;

46,38 гривні; Megamarket 51,40 гривні;

Молоко Яготинське, 2,6%, 900 мілілітрів