Украинские производители готовятся к удешевлению молока: какие будут цены

На украинском рынке неуклонно дешевеет молоко. Отечественные производители уже готовятся работать в условиях ограничений экспорта.

Молоко в Украине подешевеет

В Украине по состоянию на 25 марта средняя цена молока-сырья при закупке составляет 16,20 гривен за килограмм без НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Сейчас стоимость на 40 копеек меньше, чем месяц назад.

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Вспышки ящура в европейских странах и отмена льготного беспошлинного режима со стороны ЕС для украинских экспортеров сельхозпродукции создают предпосылки к дальнейшему снижению цен на молоко-сырье в Украине,

– сообщает аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили.

В частности, цена молока экстра сорта составляет 16,35 гривны за килограмм, что на 45 копеек меньше чем месяц назад.

составляет 16,35 гривны за килограмм, что на 45 копеек меньше чем месяц назад. Высший сорт в среднем стоит 16,15 гривны за килограмм, что на 50 копеек меньше относительно прошлого месяца.

в среднем стоит 16,15 гривны за килограмм, что на 50 копеек меньше относительно прошлого месяца. Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,65 гривны за килограмм и снизилась на 35 копеек относительно второй половины прошлого месяца.

Обратите внимание! Ожидается, что по состоянию на 1 апреля может произойти незначительное снижение цены на молоко – сырье в Украине на 20 – 30 копеек.