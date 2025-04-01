Молоко в Україні подешевшає

В Україні станом на 25 березня середня ціна молока-сировини при закупівлі становить 16,20 гривень за кілограм без ПДВ, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока". Наразі вартість на 40 копійок менше, ніж місяць тому.

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Спалахи ящуру в європейських країнах та відміна пільгового безмитного режиму з боку ЄС для українських експортерів сільгосппродукції створюють передумови до подальшого зниження цін на молоко-сировину в Україні,

– повідомляє аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі.

Зокрема, ціна молока екстра ґатунку становить 16,35 гривні за кілограм, що на 45 копійок менше ніж місяць тому.

становить 16,35 гривні за кілограм, що на 45 копійок менше ніж місяць тому. Вищий ґатунок в середньому коштує 16,15 гривні за кілограм, що на 50 копійок менше відносно минулого місяця.

в середньому коштує 16,15 гривні за кілограм, що на 50 копійок менше відносно минулого місяця. Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,65 гривні за кілограм і знизилась на 35 копійок відносно другої половини минулого місяця.

Зверніть увагу! Очікується, що станом на 1 квітня може відбутися незначне зниження ціни на молоко – сировину в Україні на 20 – 30 копійок.