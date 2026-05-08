В Украине резко подорожала морковь: запасы почти закончились

На украинском рынке начала стремительно дорожать прошлогодняя морковь из-за сокращения запасов в хранилищах. В то же время спрос на овощ остается стабильным, что позволило производителям существенно поднять отпускные цены.

Запасы моркови в хозяйствах почти исчерпаны

На внутреннем рынке Украины фиксируют очередное повышение цен на прошлогоднюю морковь. По данным аналитиков EastFruit, основной причиной подорожания стало сезонное сокращение запасов продукции в хранилищах фермерских хозяйств.

Эксперты отмечают, что большинство производителей уже реализовали основные объемы урожая, поэтому на рынке все сложнее найти качественную продукцию. При этом спрос на морковь остается стабильным, а торговая активность в сегменте заметно оживилась.

При таких условиях фермеры, которые еще имеют остатки корнеплодов, получили возможность пересмотреть цены в сторону роста.

Фермеры подняли цены более чем на 20%

Сейчас качественную морковь украинские производители готовы продавать по 9 – 16 гривен за килограмм, что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка объясняют, что дефицит продукции сформировался именно из-за быстрого сокращения запасов в хозяйствах. Это создало дополнительное давление на цены и усилило конкуренцию между покупателями за качественный товар.

В то же время аналитики напоминают, что в прошлом году ситуация на рынке была похожей, однако тогда морковь стоила значительно дороже. В среднем цены на качественную продукцию были в 3,2 раза выше, чем сейчас.

Сколько сейчас стоит морковь в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас установились такие цены на морковь в крупных сетях супермаркетов Украины:

Metro 19,90 гривны за килограмм;

19,90 гривны за килограмм; Auchan 19,90 гривны за килограмм;

19,90 гривны за килограмм; Megamarket 23,50 гривны за килограмм;

23,50 гривны за килограмм; Varus 23,90 гривны за килограмм;

23,90 гривны за килограмм; Сильпо 24,20 гривны за килограмм.

В то же время ранее в Украине начали дешеветь огурцы на плодоовощном рынке.

Цены на тепличные огурцы в Украине падают из-за роста предложения и слабый спрос, предлагаются по 40-70 гривен за килограмм.

Теплая погода ускорила созревание огурцов, что дополнительно увеличило объемы на рынке и заставило фермеров снижать цены.

В результате фермеры вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления продукции. Если спрос не вырастет, тенденция к удешевлению может сохраниться и в дальнейшем.