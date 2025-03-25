Борщ стал дороже: в Украине изменились цены на овощи: в Украине изменились цены на овощи

На прошлой неделе цены на овощи на украинском плодоовощном рынке были достаточно стабильны и прослеживалось удешевление некоторых позиций. Однако некоторые овощи, такие как красная свекла, начали дорожать.

Какие изменения произошли на плодоовощном рынке

Некоторые овощи и фрукты в Украине на прошлой неделе подорожали, в частности резко поднялась стоимость свеклы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Стоимость овоща подскочила с 16 – 17 гривен за килограмм до 17 – 20.

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При этом продолжился рост цен на огурец – с 95 – 150 до 100 – 160 гривен за килограмм, а также дорожал сладкий перец – верхняя ценовая граница поднялась с 185 до 205 гривен.

Также дороже, чем неделей ранее, продавалась цветная капуста. Цены поднялись с 115 – 120 до 140 – 145 гривен за килограмм. Кроме этого, подорожала тыква – с 25 – 30 до 30 – 40 гривен за килограмм.

Важно! На прошлой неделе в Украине начала дешеветь морковь морковь – нижняя ценовая граница снизилась с 28 до 26 гривен за килограмм. В то же время цены на томат пошли вниз – нижняя ценовая граница упала с 90 до 85 гривен за килограмм.

В сегменте зелени подешевел салат со 150 – 180 до 80 – 150 гривен за килограмм.

Фруктовый сегмент отметился подорожанием некоторых позиций. Выросли цены на банан – с 65 – 70 до 70 – 75 гривен за килограмм. Дороже, чем на предыдущей неделе, продавался мандарин. Цены подскочили с 70 – 130 до 75 – 135 гривен за килограмм.