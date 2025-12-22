Плодоовощной рынок Украины стабилизировался: что подорожало за неделю

На прошлой неделе плодоовощной рынок Украины наконец стабилизировался и цены на большинство овощей и фруктов зафиксировались на твердых позициях. Однако некоторые позиции все же подорожали вне общего тренда цен.

Какие овощи и фрукты подорожали за неделю?

Цены на овощи и фрукты в Украине за неделю, за редким исключением, не претерпели существенных изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В основном цены на продукты удержались на прежних уровнях.

Так, аналитики отмечают, что подорожали столовая свекла (с 8 – 9 до 8 – 10 гривен за килограмм). После незначительной коррекции неделей ранее снова начали расти цены на огурец (с 90 – 120 до 130 – 150 гривен за килограмм). Также дороже продавался сладкий перец (подорожал с 90 – 110 до 100 – 120 гривен за килограмм).

По словам экспертов, ценовой штиль вызван небольшим предложением. Белокочанная капуста остается товаром с активным предложением на рынке.

Во фруктовом сегменте повышенный спрос вызвал рост цен на мандарины (с 65 – 95 до 65 – 100 гривен за килограмм).

