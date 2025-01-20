В Украине подешевели некоторые овощи: как изменились цены на рынке за неделю

В течение прошлой недели цены на различные овощи и фрукты менялись довольно по-разному. Больше всего по изменению стоимости среди других отличается лук и морковь.

Как изменилась стоимость овощей и фруктов

На прошлой неделе производители массово снижали цены на лук из-за ухудшения качества продукции, заложенной в хранилища в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Аналитики отмечают, что стоимость овоща упала с 15 – 16 до 13 – 15 гривен за килограмм.

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В то же время на прошлой неделе начала дешеветь морковь – с 25 – 32 до 23 – 20 гривен за килограмм. В то же время цены на огурец и сладкий перец продолжили расти. Так, нижняя ценовая граница огурца поднялась с 110 до 120 гривен за килограмм, а сладкий перец подскочил с 140 – 150 гривен за килограмм до 145 – 170.

Обратите внимание! Дороже, чем неделей ранее, продавались томаты – верхняя ценовая граница поднялась с 90 до 120 гривен за килограмм. Баклажан подорожал с 110 – 120 до 180 – 200 гривен за килограмм, а кабачок подешевел с 90 – 100 до 85 – 90 гривен за килограмм.

Начали расти цены на качественный чеснок – верхняя ценовая граница поднялась со 150 до 170 гривен за килограмм. В сегменте зелени наблюдалось снижение цен на укроп и петрушку – верхняя ценовая граница снизилась с 200 гривен за килограмм до 180, при этом салат подорожал с 50 – 100 гривен за килограмм до 150 – 160.

Во фруктовом сегменте начал дешеветь апельсин – с 68 – 130 до 65 – 125 гривен за килограмм. Снизились цены на яблоко с 27 – 35 до 23 – 32 гривен за килограмм.