Овощи дешевеют: как изменились цены на плодоовощном рынке за неделю

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе ожидаемо в основном дешевели, особенно борщевой набор. Цены же на фрукты наоборот росли.

Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю

Цены на овощи и зелень в Украине преимущественно снижались, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Так, подешевели все без исключения позиции "борщевого набора" нового урожая.

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Продолжили уменьшаться цены на томат (с 55 – 85 до 30 – 60 гривен за килограмм). Начали дешеветь сладкий перец (с 100 – 160 до 85 – 100 гривен за килограмм) и кабачок (с 18 – 20 до 15 – 18 гривен за килограмм).

Дешевле, чем неделей ранее, продавались брокколи (с 30 – 70 до 35 – 50 гривен за килограмм), пекинская (с 25 – 30 до 15 – 25 гривен за килограмм) и цветная капуста (с 45 до 15 – 30 гривен за килограмм). Уменьшилась цена за килограмм чеснока (с 100 – 150 до 80 – 150 гривен).

В то же время стоимость фруктов и ягод изменилась разнонаправленно. Подорожали черешня (с 115 – 130 до 150 – 160 гривен за килограмм) и абрикос (с 80 – 100 до 80 – 120 гривен за килограмм). Дороже, чем на предыдущей неделе продавалась земляника садовая (с 75 – 120 до 100 – 130 гривен за килограмм).

Обратите внимание! В то же время другие ягоды продолжили дешеветь. На фоне роста предложения стремительно подешевела голубика (с 380 – 450 до 220 – 380 гривен за килограмм). В очередной раз снизились цены на малину (с 320 – 350 до 200 – 300 гривен за килограмм) для свежего рынка и смородину (с 75 – 250 до 130 – 150 гривен за килограмм). Появились первые предложения цен на местный арбуз.