На прошлой неделе стоимость фруктов на плодоовощном рынке Украины изменилась довольно разнонаправленно. Чего не скажешь о ценах на овощи, которые в основном дешевели благодаря увеличению объемов уборки.

Какие изменения цен на овощи произошли?

Овощи в Украине на прошлой неделе преимущественно дешевели, передает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. После двухнедельного подорожания начали снижаться цены на белокочанную капусту (5 – 20 гривен за килограмм).

Избыток на рынке корнеплодов стимулировал дальнейшее снижение цен на морковь (6 – 12 гривен за килограмм) и столовую свеклу (5 – 10 гривен за килограмм). Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавались помидоры (12 – 14 гривен за килограмм) и перец Белозерка (25 – 35 гривен за килограмм). В то же время производители огурцов подняли отпускные цены на свою продукцию (20 – 40 гривен за килограмм).

Важно! Подешевели брокколи (40 – 55 гривен за килограмм) и пекинская капуста (25 – 35 гривен за килограмм). Третью неделю подряд снижаются цены на кабачки (6 – 15 гривен за килограмм). Расширился диапазон цен на цветную капусту (20 – 50 гривен за килограмм) и сахарную кукурузу (5 – 12 гривен за килограмм). В сегменте зелени подешевели зеленый лук и укроп, и повысились цены на петрушку и салат.

Сколько стоят фрукты на рынке?

Цены во фруктово-ягодном сегменте, по данным аналитиков изменились разнонаправленно. Снова начали расти цены на голубику (180 – 300 гривен за килограмм), продолжает дорожать малина (160 – 260 гривен за килограмм).

Арбуз (10 – 17 гривен за килограмм) и дыня (20 – 55 гривен за килограмм) стали дешевле, а стоимость персика (50 – 120 гривен за килограмм), нектарина (35 – 140 гривен за килограмм) и сливы (20 – 50 гривен за килограмм) выросла.

Обратите внимание! Дешевле чем неделей ранее продавался виноград (40 – 120 гривен за килограмм), при этом цены на грушу начали расти (20 – 90 гривен за килограмм).

