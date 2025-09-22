Минулого тижня вартість фруктів на плодоовочевому ринку України змінилась доволі різноспрямовано. Чого не скажеш про ціни на овочі, які здебільшого дешевшали завдяки збільшенню обсягів збирання.

Які зміни цін на овочі відбулися?

Овочі в Україні минулого тижня переважно дешевшали, передає 24 Канал із посиланням на EastFruit. Після двотижневого подорожчання почали знижуватися ціни на білокачанну капусту (5 – 20 гривень за кілограм).

Надлишок на ринку коренеплодів стимулював подальше зниження цін на моркву (6 – 12 гривень за кілограм) та столові буряки (5 – 10 гривень за кілограм). Дешевше, ніж попереднього тижня, продавалися помідори (12 – 14 гривень за кілограм) та перець Білозерка (25 – 35 гривень за кілограм). Водночас виробники огірків підняли відпускні ціни на свою продукцію (20 – 40 гривень за кілограм).

Важливо! Подешевшали броколі (40 – 55 гривень за кілограм) та пекінська капуста (25 – 35 гривень за кілограм). Третій тиждень поспіль знижуються ціни на кабачки (6 – 15 гривень за кілограм). Розширився діапазон цін на цвітну капусту (20 – 50 гривень за кілограм) та цукрову кукурудзу (5 – 12 гривень за кілограм). У сегменті зелені подешевшали зелена цибуля та кріп, і підвищилися ціни на петрушку та салат.

Скільки коштують фрукти на ринку?

Ціни у фруктово-ягідному сегменті, за даними аналітиків змінилися різноспрямовано. Знову почали зростати ціни на лохину (180 – 300 гривень за кілограм), продовжує дорожчати малина (160 – 260 гривень за кілограм).

Кавун (10 – 17 гривень за кілограм) і диня (20 – 55 гривень за кілограм) стали дешевшими, а вартість персика (50 – 120 гривень за кілограм), нектарину (35 – 140 гривень за кілограм) та сливи (20 – 50 гривень за кілограм) зросла.

Зверніть увагу! Дешевше ніж тижнем раніше продавався виноград (40 – 120 гривень за кілограм), при цьому ціни на грушу почали зростати (20 – 90 гривень за кілограм).

