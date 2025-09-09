Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине за неделю
- Цены на овощи в Украине менялись разнонаправленно: капуста, морковь и помидоры подорожали, тогда как картофель, свекла и огурцы подешевели.
- В фруктово-ягодном сегменте подорожала голубика, а малины, ежевики и ранние яблоки подешевели. Цены на груши и виноград продолжали снижаться.
Стоимость овощей в течение прошлой недели в Украине менялась довольно разнонаправленно. Некоторые овощи под влиянием повышенного спроса подорожали, а некоторые продолжили дешеветь.
Как менялись цены на овощи?
Цены на овощи в Украине изменились разнонаправленно, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Недостаточное предложение спровоцировало рост цен на капусту (до 7 – 20 гривен за килограмм), также подорожала морковь (до 8 – 14 гривен за килограмм).
В то же время картофель (до 10 – 15 гривен за килограмм) и столовая свекла (до 8 – 12 гривен за килограмм) продолжают дешеветь. Помидор подорожал (до 10 – 50 гривен за килограмм), а огурец подешевел (до 20 – 40 гривен за килограмм). Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавался красный сладкий перец (до 25 – 55 гривен за килограмм), а перец "Белозерка", наоборот, подорожал (до 35 – 45 гривен за килограмм).
Цены на кабачок (до 10 – 22 гривен за килограмм), брокколи (до 50 – 70 гривен за килограмм) и цветную капусту (до 20 – 50 гривен за килограмм) снизились, а стоимость баклажана (до 20 – 35 гривен за килограмм), чеснока (до 60 – 150 гривен за килограмм) и сахарной кукурузы (до 5 – 10 гривен за початок) выросла.
Обратите внимание! Расширился диапазон цен на пекинскую капусту (до 20 – 50 гривен за килограмм). В сегменте зелени подорожал зеленый лук и салат, и снизились цены на петрушку и укроп.
Какова динамика цен на фрукты?
Фруктово-ягодный сегмент отметился очередным подорожанием голубики (до 200 – 300 гривен за килограмм), при этом цены на малину (до 150 – 200 гривен за килограмм) и ежевику (до 150 – 200 гривен за килограмм) продолжили снижаться. В очередной раз подешевело раннее яблоко (до 20 – 35 гривен за килограмм).
Важно! На фоне роста предложения начала дешеветь груша (до 20 – 80 гривен за килограмм). Шестую неделю подряд снижаются цены на виноград (до 40 – 130 гривен за килограмм) и вторую на сливу (до 15 – 30 гривен за килограмм). Подешевели бахчевые. Расширился диапазон цен на абрикос, персик и нектарин. В сегменте импортной продукции подорожали апельсины.
В Украине с началом осени дорожают помидоры
Цены на помидоры в Украине выросли из-за повышенного спроса и сокращения предложения, тепличные помидоры стоят от 30 до 50 гривен за килограмм.
В супермаркетах Украины цены на красные томаты варьируются от 60,99 до 97,90 гривен за килограмм, в зависимости от сети магазинов.