Цены пошли вниз: какие овощи и ягоды подешевели больше всего

На прошлой неделе в Украине зафиксировали снижение цен на большинство овощей и часть ягод. Основной причиной стал рост предложения на фоне активного сбора продукции.

Какие овощи дешевеют?

На украинском рынке продолжает доминировать тенденция к снижению цен на овощи, сообщает EastFruit. Больше всего подешевели репчатый лук (с 6 – 8 до 6 – 7 гривен за килограмм) и столовая свекла (с 7 – 10 до 6 – 9 гривен за килограмм), а после короткого периода стабильности снова начала дешеветь белокочанная капуста (с 8 – 10 до 6 – 9 гривен за килограмм).

Смотрите также В Украине обвалились цены на тепличные огурцы: что произошло на рынке

Значительное увеличение объемов сбора тепличной продукции также повлияло на цены. В частности, огурцы продолжили дешеветь из-за расширения предложения от местных производителей (с 140 – 220 до 130 – 200 гривен за килограмм).

Кроме того, снизились цены на сладкий перец (с 250 – 270 до 200 – 220 гривен за килограмм) и краснокочанную капусту (с 20 – 25 до 18 – 22 гривен за килограмм), что свидетельствует об общем давлении предложения на рынок овощей.

Что происходит в сегменте зелени и ягод?

В сегменте зелени также зафиксировано снижение стоимости. В частности, подешевели зеленый лук и укроп, что связано с увеличением предложения на рынке.

Активные поставки редиса заставили продавцов пересматривать цены в сторону снижения (с 70 – 85 до 68 – 75 гривен за килограмм), ведь конкуренция между производителями усилилась.

В фруктово-ягодном сегменте продолжила дешеветь земляника садовая (с 190 – 210 до 150 – 170 гривен за килограмм). Таким образом, общая динамика рынка свидетельствует о постепенном удешевлении сезонной продукции на фоне роста ее доступности.

Первые украинские помидоры уже на рынке: почему цены бьют рекорды?