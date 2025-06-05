Будут ли расти цены на продукты, если в этом году повторится неурожай

Аграрии не смогут поднять цены из-за неурожая в этом году. Стабилизирующим фактором станет импорт из других стран.

Изменятся ли цены на продукты летом 2025 года

Дело в том, что импорт будет осуществляться из соседних стран, где такая продукция имеет более низкую стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Сергей Николайчук Заместитель председателя Национального банка Украины Даже если реализуется определенный негативный сценарий и погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт.

Николайчук считает, что в этом году есть вероятность меньшего урожая, чем НБУ ожидал в апреле. Пока эти изменения не очень существенные.

Банкир отметил, что после публикации апрельского прогноза, произошли новые заморозки. Это негативно повлияло, в частности, на косточковые и зерновые.

Обратите внимание! Николайчук также отметил, дефицит рабочей силы, который не дает осуществить нормальную уборку урожая