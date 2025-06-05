Чи зміняться ціни на продукти влітку 2025

Річ у тім, що імпорт здійснюватиметься з сусідніх країн, де така продукція має нижчу вартість, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Річ не тільки у війні: чому рівень інфляції в Україні сягнув максимуму

Сергій Ніколайчук Заступник голови Національного банку України Навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і погодні умови повторяться, як у минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки вагомим фактором буде імпорт.

Ніколайчук вважає, що цьогоріч є імовірність меншого врожаю, ніж НБУ очікував у квітні. Поки ці зміни не дуже суттєві.

Банкір зауважив, що після публікації квітневого прогнозу, відбулися нові заморозки. Це негативно вплинуло, зокрема, на кісточкові та зернові.

Зверніть увагу! Ніколайчук також відзначив, дефіцит робочої сили, який не дає здійснити нормальне збирання врожаю.