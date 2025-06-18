Где дешевле жить: блогеры сравнили цены в магазинах Украины и Германии
- Блогеры из украинского TikTok-блога Mavista сравнили цены на продукты в магазинах Германии и Украины, в частности в сети Lidl.
- Цены на некоторые продукты, такие как яйца, хлеб, молоко, бананы, помидоры и твердый сыр, различаются между двумя странами, причем в Германии некоторые из них дешевле.
Многие считают, что цены на продукты в Украине являются едва ли не самыми низкими в Европе. Однако это далеко не всегда так, об этом можно убедиться на примере немецких магазинов.
Как отличаются цены в Украине и Германии
В украинском TikTok-блоге Mavista сравнили цены на продукты в Германии и в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на mavista.study. На своей странице украинцы опубликовали видео своих визитов в магазины сети Lidl в Германии и сравнили их с ценами в Украине.
Читайте также Капуста неожиданно подорожала, остальные овощи дешевели: как изменились цены за неделю
Какая стоимость продуктов в супермаркетах Украины и Германии:
- куриные яйца, 10 штук – в Германии 105 гривен, в Украине 65 гривен;
- хлеб, 500 грамм – в Германии 76 гривен, в Украине 33 гривны;
- молоко, 1 литр – в Германии 40 гривен, в Украине 41 гривна;
- бананы, 1 килограмм – в Германии 62 гривны, в Украине 64 гривны;
- помидоры, 1 килограмм 1 килограмм – в Германии 70 гривен, в Украине 104 гривны;
- твердый сыр, 1 килограмм 1 килограмм – в Германии 239 гривен, в Украине 450 гривен.
Стоимость продуктов в Украине и Германии отличается довольно заметно. Однако некоторые продукты, которые в Украине достаточно дорогие, в Германии могут быть значительно дешевле.