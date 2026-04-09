Перемирие США и Ирана снизило цены: что произошло с пшеницей и маслом

Мировые аграрные рынки резко отреагировали на новости о перемирии между США и Ираном. Ослабление напряжения привело к падению цен на пшеницу, соевое масло и другие сырьевые товары.

Рынки отреагировали мгновенно: пшеница и масло пошли вниз

Мировые цены на аграрную продукцию резко снизились после достижения двухнедельного перемирия между США и Ираном, сообщает Bloomberg. Ослабление геополитического напряжения уменьшило так называемую "военную премию", которая ранее поддерживала котировки.

В последние недели аграрные рынки росли на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это повлекло скачок цен на нефть и усложнило логистику из-за ограничений в Ормузском проливе – важном маршруте для поставки топлива и удобрений.

После объявления перемирия пролив частично открыли, что дало сигнал рынку к быстрой коррекции. В частности, пшеница в Чикаго подешевела до 3,5% и достигла самого низкого уровня с начала марта. Соевое масло потеряло до 5%, показав наибольшее падение за последние месяцы.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что даже несмотря на то, что восстановление логистики может занять недели или месяцы, рынки реагируют мгновенно. Дополнительным фактором давления на пшеницу остается достаточное предложение на мировом рынке.

Удобрения и сахар также дешевеют

Негативная динамика коснулась и смежных секторов. Акции производителей удобрений резко упали, поскольку снижение цен на нефть уменьшило затраты на их производство и снизило напряжение вокруг поставок.

Удешевление энергоносителей также повлияло на рынок сахара. Когда нефть дорожает, производители чаще направляют тростник на производство биотоплива, а не сахара. Соответственно, снижение цен на нефть уменьшает спрос на биотопливо и давит на сахарные котировки.

Интересно! Фьючерсы на сахар падают уже восемь торговых сессий подряд после достижения пиковых значений в конце марта. При этом фундаментальная ситуация остается стабильной: предложение на рынке достаточное, в частности благодаря Бразилии, которая не меняла внутренние цены на топливо даже на фоне конфликта.

